Delegatie van Dutch Grand Prix aanwezig in Midden-Oosten Formule 1 en Zandvoort denken al na over de toekomst

Door Erik van Haren

Robert van Overdijk

JEDDAH - De Formule 1 en Zandvoort zijn blij met elkaar. Zoveel is zeker na de zeer succesvolle editie van september dit jaar. Voor het eerst sinds dat weekeinde is een delegatie van de Dutch Grand Prix weer op een koningsklasse-circuit te vinden, In Jeddah om precies te zijn. ,,Wij zitten erin voor de lange termijn, dat is wel duidelijk.”