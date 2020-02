Martens verovert via monsterzege Super Cup met Barcelona

Barcelona was in de finale met maar liefst 10-1 te sterk voor Real Sociedad, maar Martens kwam opvallend genoeg niet tot scoren. De Limburgse linksbuiten leverde wel twee assists.

Net als bij de mannen werd de strijd om de Super Cup in toernooivorm afgewerkt. Barcelona had in de halve finale met 3-2 gewonnen van landskampioen Atletico Madrid, de club van keepster Sari van Veenendaal. Martens nam toen de tweede treffer van de Catalanen voor haar rekening en gaf de assist bij de derde goal.

In de finale tegen Real Sociedad blonk Marta Torrejon uit met vier doelpunten. Stefanie van der Gragt bleef op de bank zitten in Salamanca. De Nederlandse internationals hebben in de Spaanse competitie met Barcelona negen punten voorsprong op Atletico Madrid. Martens won in 2018, in haar eerste jaar in Catalaanse dienst, al de Spaanse beker.