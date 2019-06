Ricksen kondigt in emotionele videoboodschap zijn ’laatste avond’ aan

Fernando Ricksen laat via een hartverscheurende videoboodschap weten: „Dit wordt mijn laatste avond.” Ⓒ Screenshot

In een emotionele videoboodschap heeft Fernando Ricksen zijn ’laatste avond’ aangekondigd. De voormalig profvoetballer vecht al vijf jaar tegen de ongeneeslijke ziekte ALS. De 42-jarige Nederlander verblijft sinds eind vorig jaar in een hospice in Schotland.