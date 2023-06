Feyenoord huurt vleugelspits Minteh van Newcastle United

De komst van Minteh betekent dat hoofdtrainer Arne Slot er een extra optie op de flanken bij heeft bij de Rotterdamse landskampioen. De geboren Gambiaan verruilde in 2022 Steve Biko FC in zijn geboorteland voor het Deense Odense. Daar werd hij na twee wedstrijden in de Onder 19 al overgeheveld naar de hoofdmacht.

In zijn de debuutwedstrijd maakte hij direct het winnende doelpunt in de wedstrijd tegen de latere Deense landskampioen FC Kopenhagen. In zeventien duels voor het eerste elftal was hij vier keer trefzeker en leverde hij zes assists. Afgelopen najaar werd hij voor het eerst opgeroepen voor het Gambiaanse nationale elftal.

„Ik verheug me erop om voor de regerend landskampioen te gaan spelen”, zegt Minteh op de website van Feyenoord. „Het is een eer om het shirt van Feyenoord te dragen. Ik ben dankbaar voor deze kans en ga er alles aan doen om me als voetballer te verbeteren. Ik weet zeker dat Feyenoord me gaat helpen om mijn doelen te bereiken, net als dat ik ervan overtuigd ben dat ik Feyenoord op mijn beurt kan helpen in de sportieve ambities.”