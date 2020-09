Elke seconde telt voor Tom Dumoulin

Tom Dumoulin. Ⓒ ANP/HH

SISTERON - Het zal wel even kriebelen bij Tom Dumoulin. Voor de eerste keer in dik twee jaar tijd start de 29-jarige Limburger in een etappe van een grote ronde met aankomst bergop. De vierde Tour-rit eindigt deze dinsdag op Orcières-Merlette, een slotklim van 7,1 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,7 procent. Geen monsterlijke beproeving, maar oh zo belangrijk in de verhitte strijd om de podiumplaatsen die hier losbarst.