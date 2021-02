Arsenal rekent in doelpuntrijk duel af met Leeds United; Wout Weghorst niet langs Gladbach

De thuisclub stond binnen het kwartier op voorsprong, toen Aubameyang met een geplaatst schot doelman Illan Meslier passeerde. De Franse keeper van Leeds ging tegen het einde van de eerste helft in de fout; hij verspeelde de bal aan Bukayo Saka en trapte de middenvelder vervolgens onderuit. Aubameyang benutte de strafschop. Even later stond hij aan de basis van de 3-0 van Héctor Bellerin.

Kort na rust was de Gabonees opnieuw trefzeker en kopte met zijn derde goal van de wedstrijd de 4-0 binnen. Leeds werkte zich daarna terug tot 4-2, mede dankzij een rake kopbal van Pascal Struijk. Door de zege wipte Arsenal over Leeds heen naar de tiende plaats in de stand.

Remise Wolfsburg met Weghorst

Wolfsburg heeft verzuimd de concurrentie om de Champions League-plekken op grote achterstand te zetten. Tegen Borussia Mönchengladbach bleef het 0-0. Wolfsburg had wel de meeste kansen. Vooral in de tweede helft was het een paar keer gevaarlijk. John Brooks kopte op de paal, terwijl Weghorst een inzet gekeerd zag worden.

Wolfsburg staat nu vierde met 39 punten. Gladbach heeft zes punten minder en bezet de zevende plaats in de Bundesliga.