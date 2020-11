Michael van Gerwen met Danny Noppert door in World Cup of Darts

„Wij zijn samen met Wales (Gerwyn Price en Jonny Clayton, red.) dé favoriet”, zo liet Van Gerwen eerder al vanuit het Oostenrijkse Salzburg weten. Die woorden heeft hij samen met Noppert kracht bij gezet door Brazilië zonder al te veel moeite naar huis te sturen.

Diogo Portela en Bruno Rangel verschenen namens Brazilië aan de oche en werden in de openingsleg meteen gebroken. Aan Nederlandse zijde had Van Gerwen zijn zaakjes aardig op orde en op de dubbels was het Noppert die zijn vizier op scherp had staan. Noppert was namelijk degene die de eerste twee legs uitgooide.

Een clean sheet kreeg het Nederlandse duo niet voor elkaar, maar Brazilië kwam daarentegen ook niet verder dan één leg. Van Gerwen gooide knap 134 uit met twee keer dubbel 20 voor een 3-1 voorsprong, die later door de Vlijmenaar werd uitgebreid naar 4-1 en via Noppert stond uiteindelijk de 5-1 op het scorebord. Van Gerwen/Noppert had geen kind aan Brazilië en scoorde gemiddeld 94,09.

Samen met Raymond van Barneveld won Van Gerwen de World Cup of Darts drie keer. Sinds vorig seizoen moet Mighty Mike het echter met een andere partner doen. Vorig jaar vormde hij een duo met Jermaine Wattimena, met wie hij in de halve finale sneuvelde tegen Ierland. Dit seizoen doet Van Gerwen dus samen met Noppert een gooi naar de titel.

Speelschema World Cup of Darts

Eerste ronde - vrijdag (vanaf 13.00 uur)

Litouwen - Gibraltar 5-3

Portugal - Hongarije 5-0

Nieuw-Zeeland - Denemarken 5-2

Noord-Ierland (4) - Canada 2-5

België (5) - Tsjechië 5-4

Oostenrijk (8) - Amerika 5-2

Engeland (1) - Filipijnen 5-3

Italië - Spanje 4-5

Eerste ronde - vrijdag (vanaf 19.00 uur)