Perfect City-debuut Haaland: direct twee keer raak

Haaland benutte in de 36e minuut een strafschop die hij zelf had verdiend. Hij trof in de 65e minuut doel op aangeven van Kevin De Bruyne. Trainer Pep Guardiola gunde de Noor na 78 minuten een publiekswissel. City nam Haaland deze zomer voor 60 miljoen over van Borussia Dortmund. City heeft na een speelronde twee punten meer dan Liverpool, dat zaterdag verrassend gelijkspeelde tegen Fulham (2-2).

Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur begonnen wel met een overwinning aan het nieuwe seizoen van de Premier League. Arsenal versloeg Crystal Palace (0-2) en Chelsea zegevierde bij Everton (0-1). Tottenham Hotspur was veel te sterk voor Southampton (4-1).