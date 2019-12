Opvallende ’aanwinst’ voor team Verstappen

De blonde politicus mocht de wheel gun hanteren bij het oefenen van een pitstop. Dat aan Johnson geen groot monteur verloren is gegaan, bleek uit de tijd die hij nodig om het ene wiel los te koppelen en het andere te bevestigen.

Waar de mecaniciens van Max Verstappen dit seizoen een wereldrecord vestigden door binnen 1,8 seconden vier banden te verwisselen, had Johnson maar liefst zestien tellen nodig.

De premier, die druk bezig is met de Brexit, was zelf overigens best tevreden. „We ontketenen het potentieel van Groot-Brittannië! Bedankt, Red Bull Racing, voor het geven van het goede voorbeeld”, zo stelde hij via Twitter.