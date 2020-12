Sport in 2020 | Daniel Ricciardo verkiest muziek boven racen: ’Dat is mijn favoriete moment’

Autosport

Teleurgestelde Alexander Albon: ’Ik zal niet liegen, dit doet pijn’

Red Bull Racing maakte deze week bekend dat Max Verstappen komend seizoen Sergio Pérez als ploeggenoot heeft. Dit leidt ertoe dat er in 2021 geen plek meer is voor Alexander Albon in de Formule 1 en dat is een gevoelige tik voor hem.