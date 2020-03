Sport Kort: Europese handbalbond fel tegen Spelen in voorjaar 2021

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbal: Europese handbalbond fel tegen Spelen in voorjaar 2021

11.57 uur: De Europese handbalbond EHF ziet niets in het plan om de Olympische Spelen in het voorjaar van 2021 te houden. Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zei woensdag dat het voorjaar één van de opties is. „Als de Spelen middenin het seizoen worden gehouden, heeft dat een dramatisch effect op alle competities, op het WK in Egypte en op het handbal op de Spelen”, zegt EHF-voorzitter Michael Wiederer. Het WK voor de mannen is in januari.

Het IOC zoekt nieuwe data voor de Spelen van Tokio, die in ieder geval dit jaar niet meer worden gehouden vanwege de wereldwijde coronacrisis. Het ligt voor de hand dat het grootste sportevenement ter wereld naar de zomer van 2021, maar het IOC onderzoekt ook of het voorjaar mogelijk is. Technisch directeur Maurits Hendriks van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF zei ook dat gezien de hoge temperaturen in de zomer in Tokio nu best kan worden onderzocht of de Spelen eerder in het jaar gehouden kunnen worden.

Omdat de hele sportwereld momenteel stil ligt vanwege het coronavirus, heeft de EHF de ’Final Four’ van het belangrijkste Europese bekertoernooi voor clubs doorgeschoven naar augustus en september. In principe begint dan ook het nieuwe seizoen al weer.

Tafeltennis: Shuo Han Men mag voor Oranje spelen

10.28 uur: De 20-jarige tafeltennisster Shuo Han Men mag op de internationale toernooien voor Nederland gaan uitkomen. De geboren Chinese, die als kind haar moeder achterna ging naar Groningen, heeft het inburgeringsexamen afgerond en de Nederlandse nationaliteit gekregen. Shuo Han Men veroverde begin deze maand in Zwolle al voor de tweede keer de nationale titel bij de vrouwen.

De tafeltennisster, die in China werd opgeleid, was in 2018 ook al de beste op de NK. Ze geldt als een van de meest talentvolle speelsters in Nederland. Nu Shuo Han Men een Nederlands paspoort heeft, mag ze in navolging van onder anderen Li Jiao en Li Jie voor Oranje uitkomen. „Ik hoop op succes in het oranje shirt. Ik droom van het spelen van Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen”, zegt ze op de website van de Nederlandse tafeltennisbond.

Golf: US Open uitgesteld om coronavirus

04.24 uur: Opnieuw lijkt een een groot golftoernooi niet door te gaan vanwege het coronavirus. De US Open zou van 18 tot 21 juni plaatsvinden in de Amerikaanse staat New York, maar gaat uitgesteld worden, meldt de krant New York Post.

Het evenement in Mamaroneck is volgens de krant, die zich baseert op bronnen rond de toernooiorganisatie, uitgesteld tot „later in de zomer.” New York is hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus. In de staat zijn meer dan 35.000 besmettingen bekend en 385 patiënten overleden.

De US Open is een van de vier majors. Eerder werd bekend dat het PGA Championship en The Masters, die ook tot die categorie behoren, geschrapt zijn vanwege het virus. Het Brits Open gaat vooralsnog wel door, dat toernooi vindt van 16 tot 19 juli plaats in het Britse Sandwich.