Sport Kort: Keniaanse atleet voor twee jaar geschorst

Clubs en voetballers in Brazilië oneens over maatregelen

15.25 uur: De belangenbehartigers van clubs en spelers in het Braziliaanse profvoetbal hebben geen akkoord kunnen bereiken over gezamenlijke maatregelen die nodig zijn vanwege de coronacrisis.

De werkgevers wilden een collectieve salarisverlaging van 25 procent doorvoeren, terwijl de spelersvakbond volledig doorbetaald verlof voor dertig dagen verlangde. De Braziliaanse clubs hebben nu eenzijdig besloten om vanaf 1 april een verplichte 'vakantie' van drie weken in te voeren. Op 15 april wordt de regeling opnieuw besproken.

Door het uitblijven van een oplossing dient nu elke club zelf met de spelers te onderhandelen over de financiële gevolgen van het stilleggen van de competities.

Atletiek: Rop geschorst

15.06 uur: De Keniaanse atleet Albert Rop, die uitkomt voor Bahrein, is voor twee jaar geschorst. Volgens de integriteitseenheid AIU, die de dopingzaken in de internationale atletiek behandelt, had hij zich niet gehouden aan de regels omtrent de 'whereabouts'. Daarbij dienen de atleten hun verblijfplaatsen kenbaar te maken om dopingcontroles te kunnen ondergaan.

De 27-jarige Rop is met terugwerkende kracht geschorst vanaf 24 september 2019. Zijn resultaten tussen april en september 2019 worden geschrapt.

In 2016 nam Rop deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Hij eindigde als zevende op de 5000 meter in 13.08,79. Daarmee was hij ongeveer 5 seconden trager dan de Britse winnaar Mo Farah. Vorig jaar veroverde Rop op de Arabische kampioenschappen in Egypte goud op de 10.000 meter.

Voetbal: Cambuur versterkt met middenvelder van AZ

13.20 uur: Mees Hoedemakers voetbalt ook volgend seizoen voor SC Cambuur. De Friese club, koploper in de eerste divisie, neemt de 22-jarige middenvelder definitief over van AZ. Hoedemakers speelt dit seizoen op huurbasis in Leeuwarden.

De Noord-Hollander doorliep de jeugdopleiding van AZ en debuteerde bijna twee jaar geleden in de hoofdmacht in de eredivisie. Tot een echte doorbraak kwam het echter niet. Hoedemakers speelde wel 57 wedstrijden voor Jong AZ in de eerste divisie en maakte daarin vier doelpunten.

Dit seizoen is hij als huurling een vaste waarde bij Cambuur, dat de optie tot koop nu heeft gelicht. Hoedemakers ondertekende in Leeuwarden een contract voor twee jaar, met een optie op nog een seizoen.

Handbal: Eredivisie vrouwen volgend seizoen twee clubs rijker

12.31 uur: De eredivisie handbal bij de vrouwen wordt volgend seizoen uitgebreid van tien naar twaalf clubs. Het handbalverbond NHV heeft Kwiek Raalte en Fortissimo uit Cothen een plek toegewezen in de hoogste klasse.

Het NHV beëindigde onlangs vanwege de uitbraak van het coronavirus alle competities. Er werden geen kampioenen aangewezen en ook de promotie-/degradatiergeling verviel.

Vooral Kwiek Raalte was daar niet blij mee. De club was in februari al zeker van de titel in de eerste divisie en rekende al helemaal op promotie. Er werd zelfs al een nieuwe trainer aangesteld. De club ging dan ook in protest bij het NHV.

De bond heeft nu duidelijk gemaakt dat al voor de competitiestart het plan was opgevat de eredivisie uit te breiden. Na het besluit de competities te beëindigen, konden clubs zelf aangeven of ze in aanmerking wilden komen voor promotie. Kwiek en Fortissimo hebben dankbaar gebruikt gemaakt van die mogelijkheid en hun wens is inmiddels vervuld.

Handbal: Europese handbalbond fel tegen Spelen in voorjaar 2021

11.57 uur: De Europese handbalbond EHF ziet niets in het plan om de Olympische Spelen in het voorjaar van 2021 te houden. Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zei woensdag dat het voorjaar één van de opties is. „Als de Spelen middenin het seizoen worden gehouden, heeft dat een dramatisch effect op alle competities, op het WK in Egypte en op het handbal op de Spelen”, zegt EHF-voorzitter Michael Wiederer. Het WK voor de mannen is in januari.

Het IOC zoekt nieuwe data voor de Spelen van Tokio, die in ieder geval dit jaar niet meer worden gehouden vanwege de wereldwijde coronacrisis. Het ligt voor de hand dat het grootste sportevenement ter wereld naar de zomer van 2021, maar het IOC onderzoekt ook of het voorjaar mogelijk is. Technisch directeur Maurits Hendriks van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF zei ook dat gezien de hoge temperaturen in de zomer in Tokio nu best kan worden onderzocht of de Spelen eerder in het jaar gehouden kunnen worden.

Omdat de hele sportwereld momenteel stil ligt vanwege het coronavirus, heeft de EHF de ’Final Four’ van het belangrijkste Europese bekertoernooi voor clubs doorgeschoven naar augustus en september. In principe begint dan ook het nieuwe seizoen al weer.

Tafeltennis: Shuo Han Men mag voor Oranje spelen

10.28 uur: De 20-jarige tafeltennisster Shuo Han Men mag op de internationale toernooien voor Nederland gaan uitkomen. De geboren Chinese, die als kind haar moeder achterna ging naar Groningen, heeft het inburgeringsexamen afgerond en de Nederlandse nationaliteit gekregen. Shuo Han Men veroverde begin deze maand in Zwolle al voor de tweede keer de nationale titel bij de vrouwen.

De tafeltennisster, die in China werd opgeleid, was in 2018 ook al de beste op de NK. Ze geldt als een van de meest talentvolle speelsters in Nederland. Nu Shuo Han Men een Nederlands paspoort heeft, mag ze in navolging van onder anderen Li Jiao en Li Jie voor Oranje uitkomen. „Ik hoop op succes in het oranje shirt. Ik droom van het spelen van Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen”, zegt ze op de website van de Nederlandse tafeltennisbond.

Golf: US Open uitgesteld om coronavirus

04.24 uur: Opnieuw lijkt een een groot golftoernooi niet door te gaan vanwege het coronavirus. De US Open zou van 18 tot 21 juni plaatsvinden in de Amerikaanse staat New York, maar gaat uitgesteld worden, meldt de krant New York Post.

Het evenement in Mamaroneck is volgens de krant, die zich baseert op bronnen rond de toernooiorganisatie, uitgesteld tot „later in de zomer.” New York is hard getroffen door de uitbraak van het coronavirus. In de staat zijn meer dan 35.000 besmettingen bekend en 385 patiënten overleden.

De US Open is een van de vier majors. Eerder werd bekend dat het PGA Championship en The Masters, die ook tot die categorie behoren, geschrapt zijn vanwege het virus. Het Brits Open gaat vooralsnog wel door, dat toernooi vindt van 16 tot 19 juli plaats in het Britse Sandwich.