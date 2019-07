Operatie Kruijswijk: ’Veel verse groenten, gezonde sapjes en gembershots’

Steven Kruijswijk (r.) kan de komende drie zware Alpen-ritten rekenen op steun van zijn ploeggenoten Laurens De Plus en George Bennett (m). Ⓒ GETTY IMAGES

NÎMES - ’Operatie Steven Kruijswijk’, zo kan de missie om hem op het Tour-podium in Parijs te helpen worden genoemd. Met vanaf morgen het loodzware drieluik in de Alpen wordt niets aan het toeval overgelaten. Het vergt veel mankracht om de 32-jarige Brabander elke dag optimaal aan de start te laten verschijnen. Onderdelen van het omvangrijke plan zijn dat Stevie zich aan een strak voedingsregime houdt, er is een hygiëneprotocol en hij slaapt elke nacht op zijn ’eigen’ matras.