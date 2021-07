Sport Kort: Ecuadoraanse sprinter Quiñónez jaar geschorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

AZ verslaat ADO in oefenduel

17.51 uur: AZ heeft in een besloten oefenwedstrijd op het eigen trainingscomplex in Zaanstad met 3-0 gewonnen van eerstedivisionist ADO Den Haag. Alle doelpunten vielen pas in de tweede helft.

De eerste twee doelpunten werden gemaakt door de Noor Håkon Evjen. Kort voor het einde zorgde Zakaria Aboukhlal voor de eindstand. Albert Gudmundsson miste voor AZ een strafschop in de eerste helft.

Ecuadoraanse sprinter Quiñónez jaar geschorst

17.50 uur: De Ecuadoraanse sprinter Álex Quiñónez is voor een jaar geschorst wegens overtreding van het dopingreglement. De 31-jarige atleet, die bij de WK van 2019 in Doha brons won op de 200 meter, was tussen juni vorig jaar en mei dit jaar driemaal onvindbaar voor de controleurs. Tot drie keer toe een dopingtest missen in een jaar tijd is volgens de geldende regels evenzeer strafbaar als het gebruiken van prestatiebevorderende middelen.

Quiñónez had zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio maar kreeg vorige maand al een voorlopige schorsing opgelegd. De integriteitsunit voor de atletiek (AIU) bepaalde woensdag dat hij na 24 juni 2022 weer wedstrijden mag lopen. De resultaten die de Zuid-Amerikaan boekte tussen 19 mei en 25 juni zijn geschrapt. De atleet kan bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS) beroep aantekenen.

Heracles verliest van PAOK

16.18 uur: Heracles Almelo heeft woensdag een oefenduel tegen PAOK Saloniki met 1-2 verloren. Rai Vloet maakte na ruim een kwartier de treffer van de Twentse eredivisionist uit een vrije trap die van richting werd veranderd. Vlak daarvoor had de Portugees Nélson Oliveira de score geopend namens de Grieken. Voor rust had hij nogmaals succes met een afstandsschot dat doelman Koen Bucker te machtig was.

Bucker speelde als enige Almeloër de hele wedstrijd, die werd gespeeld op het veld van WWNA in Apeldoorn. Zaterdag treedt Heracles in eigen stadion aan tegen NEC, zondag wacht vervolgens een duel met Emmen.

Alaba erft shirt van Ramos bij Real Madrid

15.46 uur: David Alaba voelt zich vereerd dat hij bij Real Madrid het shirt met nummer 4 mag dragen. „Sergio Ramos heeft altijd met dit nummer gespeeld”, zei de van Bayern München overgekomen verdediger woensdag tijdens zijn presentatie. „Dat weet iedereen. Ik wil dit nummer eren. Dit werkt motiverend voor mij.”

De 29-jarige Alaba won tweemaal de Champions League en werd tienmaal landskampioen met Bayern München. Ramos verliet deze zomer Real na 16 jaar voor Paris Saint-Germain. „Voor mij is het een droom om voor Real te spelen”, zei Alaba. „Het is de beste club van de wereld. Ik ga de club helpen, maar ik ben geen Ramos. Ik ben David Alaba.”

Alaba tekende vlak voor het EK voetbal een contract voor vijf seizoenen bij Real.

Fisher-Black verlaat Jumbo-Visma voor Team Emirates

13.32 uur: Finn Fisher-Black verlaat Jumbo-Visma voor Team Emirates. De 19-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland is een driejarig contract overeengekomen bij de ploeg van Tour-winnaar Tadej Pogacar.

Fisher-Black staat te boek als een groot talent. Hij eindigde vorige maand als vierde in de Ronde van België. „Finn is een zeer jonge renner met enorm veel talent”, vindt ploegleider Mauro Gianetti van Team Emirates. „Het is geen geheim dat het ons doel is om jong talent te koesteren zoals we dat doen met Pogacar, Bjerg, McNulty, Hirschi, Ayuso en zoveel anderen.”

Arsenal niet naar Florida vanwege positieve coronatesten

11:16 uur Arsenal heeft het trainingskamp in het Amerikaanse Florida afgezegd. De club uit Londen heeft dat besloten na enkele positieve coronatesten.

Arsenal zegt niet hoeveel personen er besmet zijn. Wel laat de club weten dat de besmette personen geen symptomen vertonen. Ze zijn wel in quarantaine gegaan.

Arsenal zou in de Verenigde Staten aan de Florida Cup deelnemen. De club zou op 25 juli tegen Internazionale uitkomen. Drie dagen later zou Arsenal nog tegen Everton of het Colombiaanse Millonarios spelen

Arsenal opent het nieuwe seizoen in de Premier League op 13 augustus met een uitwedstrijd tegen Brentford. Daarvoor oefent de club nog tegen Chelsea en Tottenham Hotspur.

Milwaukee Bucks na 50 jaar weer kampioen NBA

De basketballers van Milwaukee Bucks zijn na 50 jaar weer kampioen van de NBA. De Bucks beslisten de best-of-sevenserie tegen Phoenix Suns door voor eigen publiek de zesde wedstrijd met 105-98 te winnen. Met de vierde zege in de serie haalde de ploeg uit Milwaukee de titel binnen.

Giannis Antetokounmpo was de absolute uitblinker. De 26-jarige Griek maakte maar liefst 50 punten en pakte ook nog eens 14 rebounds.

De Bucks werden in 1971 voor het eerst kampioen van de NBA. Drie jaar later stonden ze opnieuw in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen Boston Celtics.

In de eindstrijd van 2021 tegen Phoenix Suns kwam Milwaukee Bucks met 2-0 achter. De Suns wonnen de eerste twee thuiswedstrijden, maar de Bucks herpakten zich en verzekerden zich met vier overwinningen op rij van hun tweede kampioenschap. Phoenix Suns wacht na drie verloren finales nog steeds op de eerste titel in de NBA.