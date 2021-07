Sport Kort: Milwaukee Bucks na 50 jaar weer kampioen NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Milwaukee Bucks na 50 jaar weer kampioen NBA

De basketballers van Milwaukee Bucks zijn na 50 jaar weer kampioen van de NBA. De Bucks beslisten de best-of-sevenserie tegen Phoenix Suns door voor eigen publiek de zesde wedstrijd met 105-98 te winnen. Met de vierde zege in de serie haalde de ploeg uit Milwaukee de titel binnen.

Giannis Antetokounmpo was de absolute uitblinker. De 26-jarige Griek maakte maar liefst 50 punten en pakte ook nog eens 14 rebounds.

De Bucks werden in 1971 voor het eerst kampioen van de NBA. Drie jaar later stonden ze opnieuw in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen Boston Celtics.

In de eindstrijd van 2021 tegen Phoenix Suns kwam Milwaukee Bucks met 2-0 achter. De Suns wonnen de eerste twee thuiswedstrijden, maar de Bucks herpakten zich en verzekerden zich met vier overwinningen op rij van hun tweede kampioenschap. Phoenix Suns wacht na drie verloren finales nog steeds op de eerste titel in de NBA.