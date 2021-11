Giovanni van Bronckhorst: ‘Ik hou contact met Steven Gerrard’

Op de vraag, bij zijn presentatie in het Ibrox stadion, of hij met de hals over kop naar Aston Villa vertrokken manager Gerrard heeft gesproken, knikte de Nederlander meteen bevestigend. ,,Jazeker, Steven stuurde mij een hele email, dat vond ik heel sympathiek van hem’’, aldus Van Bronckhorst. ,,We zijn allebei aan een nieuwe job begonnen en we zullen de komende weken wel meer in contact zijn. Hij heeft hier prachtig werk geleverd en ik gun hem het allerbeste ook bij zijn nieuwe club.’’

Hoe voelt het om terug te zijn in Glasgow?

,,Ik ben vooral heel trots. Ik kwam in 1998 voor het eerst bij deze club. Ik zat hier met Dick Advocaat, die onze trainer was. In al die jaren ben ik met de club in contact gebleven, met de spelers ook met wie ik heb gespeeld hier omdat ik hier als speler zelf een mooie tijd heb gekend. Toen ik de afgelopen dagen weer door de stad liep, kreeg ik meteen het gevoel van toen weer. Doordat ik meteen betrokken werd bij de mensen van de club werd dat gevoel alleen maar sterker.’’

Er is veel bij Rangers gebeurd in de tussentijd, heb je niet even overleg gehad voordat je ‘ja’ zei tegen het aanbod?

,,Het was niet zo heel moeilijk voor me. Ik ken de club echt, ik weet hoe groot Rangers is en ik hoefde er geen punt van te maken of ik de baan wel of niet zou nemen. Natuurlijk ga je eerst met elkaar zitten, uiteindelijk moest er een concreet bod uit voortkomen. Maar ik had vertrouwen dat het goed zou komen. Rangers wist dat ik leiding wil geven aan deze club en hetzelfde succes wil creëren als eerder bij Feyenoord. Druk? Die heb ik al gevoeld vanaf dat ik jong ben, als speler en als trainer. Maar dat haalt het beste uit je boven.’’

Giovanni van Bronckhorst bij zijn presentatie. Ⓒ Rangers FC

Je hebt Rangers in de halve finale van de beker meteen zien verliezen zondag.

,,Ik had eerder al veel video’s van het team gezien, veel wedstrijden. Vorig jaar is het elftal kampioen geworden, er staat een aardige selectie en de club wil weer kampioen worden. Maar dat dat word je niet zomaar. De uitschakeling in de halve finale was een tegenvaller. Ik heb dingen gezien die ik wil veranderen, maar ik ga deze dinsdag voor het eerst de spelers ontmoeten en die jongens in hun ogen kijken. Wat ik wil veranderen zal ik hen eerst vertellen, niet hier nu.’’

Iedereen in Schotland wil weten wat je stijl van voetbal wordt met Rangers?

,,Ik ben opgegroeid in Nederland. We kennen allemaal het 4-3-3 systeem het beste. Dat heb ik als speler veel gehanteerd en als coach. Dat 4-3-3 is je startpunt, maar ik denk dat ik in de loop der jaren heb laten zien dat ik meerdere systemen kan gebruiken. Ik wil ook dat mijn spelers elk systeem kennen, zodat je kunt schakelen in wedstrijden. Dat is toch het moderne voetbal? Als het maar leidt tot overwinningen.’’

Mag je investeren en is er financieel wat mogelijk bij de club?

,,Ik heb prima gesprekken gehad met technisch directeur Ross Wilson. Ik weet waar de clubleiding Rangers in de komende jaren wil zien staan, wat hun filosofie is. Als er spelers in of uitgaan zullen we dat met elkaar gespreken, maar ik weet zeker dat de club er alles aan zal doen om mij te steunen. Het is lastig dat je als trainer nu zonder een voorbereiding moet beginnen. Normaal heb je zes weken om je ploeg te leren kennen en een speelwijze in te sliijpen. Die tijd is er nu niet en dat is verre van ideaal. Maar voor de spelers is het net zo vervelend, die willen dit ook niet midden in een seizoen. Maar het is nu eenmaal zo en we gaan gewoon aan de slag.’’

Donderdag is er meteen een cruciale wedstrijd tegen Sparta Praag om in Europa te blijven?

,,Ik heb maar een paar dagen om de ploeg voor te bereiden. Ik wil dolgraag met het team Europees blijven spelen. Voor mij is elke competitie of elk toernooi even belangrijk. Het wordt heel speciaal om donderdag weer langs de lijn te staan. Als ik zie hoe ik zondag al werd verwelkomd, dan wordt donderdag waarschijnlijk alleen maar mooier. Waar het nu direct om gaat is dat ik een speelwijze hanteer waar de spelers zich comfortabel bij voelen en die tot winst leidt.’’

Iedereen in Schotland wil weten wat voor coach je bent.

,,Ik heb het geluk dat ik als speler onder geweldige coaches heb gewerkt. Dick Advocaat, Arsene Wenger, Frank Rijkaard, Louis van Gaal, stuk voor stuk fantastische trainers. Voordat ik naar China ging heb ik maanden bij de Manchester City Group mogen werken en heb ik ook met Pep Guardiola over het vak kunnen spreken. Bij Feyenoord heb ik een aantal jaren achter elkaar prijzen gewonnen. Door al die ervaringen word je een betere coach. Ik denk dat iedereen weet dat ik van een bepaalde discipline houd en aanvallend ingesteld ben met al mijn teams. Dat zal hier niet anders zijn.’’