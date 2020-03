’Ronaldo met spoed naar ziekenhuis na beroerte moeder’

In de loop van de ochtend zou Maria Dolores dos Santos Aveiro, de moeder van Ronaldo, met spoed in het ziekenhuis zijn opgenomen. Lokale media melden dat zij stabiel en bij bewustzijn is. Ze moet wel nog enkele tests ondergaan voordat zij het ziekenhuis weer mag verlaten.

Volgens de laatste berichten uit Portugal is Ronaldo vanuit Turijn op een privé-vliegtuig gestapt om zijn moeder bij te staan. Juventus, waar CR7 onder contract staat, speelt woensdagavond de returnwedstrijd van de halve finale van de Coppa Italia tegen AC Milan. Eerder werd het in de modestad 1-1.

Lokale media melden tevens dat Ronaldo de clash met Zlatan Ibrahimovic en Milan niet zal laten schieten. De andere halve eindstrijd om de Italiaanse beker, gespeeld op donderdag, gaat tussen het Internazionale van Stefan de Vrij en Napoli. In San Siro won Napoli met 0-1 van Nerazzurri.