Bayern München absoluut niet bang voor Manchester City: ’We zijn geen fan’

Verrassingen bij de tegenstander verwacht hij niet. „Na al die jaren met Pep Guardiola als trainer weten we wel ongeveer hoe en hoe goed City speelt”, zegt de Duitser, die een paar seizoenen actief was in de Premier League bij Chelsea. „Maar we zijn op alles goed voorbereid. Dit is een wedstrijd op het hoogste niveau van het Europese voetbal.”

Bang is Bayern München echter niet. Tuchel: „We zijn geen fan, we komen niet om de tegenstander te bewonderen. We zullen ons optimaal voorbereiden en proberen in bepaalde fases van de wedstrijd het initiatief naar ons toe te trekken. Daarvoor hebben we wel de kwaliteiten.” Bayern schakelde eerder in het toernooi Paris Saint-Germain uit, met onder anderen Lionel Messi in de gelederen.

Benfica - Internazionale

Benfica verloor vrijdag in Portugal de topper tegen Porto, pas de tweede nederlaag in de nationale competitie van dit seizoen. Coach Roger Schmidt maakt zich daarover in aanloop naar de kwartfinale in de Champions League tegen Inter niet al te veel zorgen. „Soms verlies je, daar is niets aan te doen. Het was wel vervelend dat het in een belangrijke wedstrijd gebeurde.”

De van PSV overgekomen trainer wil er vooral zijn voordeel mee doen. „Ook van nederlagen kun je leren en dat moeten wij nu doen. We gaan de teleurstelling van Porto omzetten in iets positiefs tegen Inter. De spelers zijn ook al twee dagen alleen maar bezig met de dingen die komen gaan. Ze praten over de confrontatie met Inter. Zo hoort het ook. We moeten verder en daar hebben we alle vertrouwen in.”

’Zware opgave’

Inter lijkt minder in vorm dan Benfica, maar ook dat zegt weinig volgens Schmidt. „In belangrijke wedstrijden op het hoogste niveau zijn bijna alle teams altijd op hun best. Dat verwacht ik ook van onze Italiaanse tegenstander. We moeten voor honderd procent geconcentreerd zijn en ons nergens door laten afleiden. Dat ons een zware opgave wacht lijkt me echter duidelijk.”

Benfica speelt zonder de geschorste Nicolas Otamendi en de geblesseerde Alexander Bah. De eerste wedstrijd is dinsdag in Lissabon.