Oussama Idrissi maakt droomtransfer naar Sevilla

De transfermarkt is nog maar een paar dagen open, maar op de valreep raakt AZ toch een van zijn smaakmakers van vorig seizoen kwijt. Sevilla en de Alkmaarders hebben een akkoord bereikt over de transfersom van zo’n 12 miljoen euro, dat kan oplopen wegens bonussen. In Andalusië wordt Idrissi ploeggenoot van Luuk de Jong.

Idrissi is al in Sevilla om de medische keuring te doorstaan. Erna tekent hij een meerjarig contract en wordt hij officieel gepresenteerd door de Spaanse club.

Idrissi doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord, maar maakte nooit speelminuten in het eerste elftal. De 24-jarige vleugelaanvaller maakte zijn Eredivisiedebuut namens FC Groningen, in 2015.

In 64 optredens voor Groningen scoorde Idrissi dertien keer en leverde hij elf assists af. Mede daardoor dwong hij in 2018 een transfer af naar AZ. Idrissi kwam 98 keer in actie voor AZ en was direct betrokken bij 63 goals.