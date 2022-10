PSV in sensationeel duel onderuit in Groningen

Het was een ongelofelijk spektakelstuk, maar pas vanaf de slotfase van de eerste helft. Tot die tijd was het voornamelijk eenrichtingsverkeer, waarbij FC Groningen de deur dicht probeerde te houden en PSV met niet al te veel inventiviteit op zoek was naar openingen. Gelegenheidsspits Guus Til had de Eindhovenaren tot tweemaal toe op voorsprong kunnen zetten, maar na terugleggen van Jordan Teze knalde de eigenlijke middenvelder de bal ruim over. Even later kopte hij de bal na een goede voorzet van Anwar El Ghazi op het lichaam van Jan de Boer.

De 22-jarige doelman uit het Friese Sloten maakte tegen PSV zijn Eredivisiedebuut, nadat hij midweeks in de KNVB-beker tegen FC Dordrecht al zijn profdebuut had gemaakt. De Boer is derde op vierde doelman bij FC Groningen, maar Peter Leeuwenburgh en Michael Verrips waren niet inzetbaar en na een lange blessureperiode is Jan Hoekstra vooralsnog een plekje in de hiërarchie gezakt. De goalie uit het Drentse Eexterveen begon op de bank.

Twee aanpassingen

Bij PSV had trainer Ruud van Nistelrooy het elftal op twee posities aangepast ten opzichte van de uitwedstrijd in de Europa League tegen Arsenal. Phillipp Mwene en Erick Gutierrez begonnen op de bank en er waren basisplaatsen voor Teze op de rechtsbackpositie en El Ghazi rechtsvoor. Luuk de Jong en Noni Madueke, die tegen Arsenal als invallers hun rentree hadden gemaakt na langdurige blessures, begonnen op de bank. Daar had na een blessureperiode voor het eerst ook weer Marco van Ginkel op plaatgenomen.

Een kopbal van Ibrahim Sangaré wordt geblokt. Ⓒ ProShots

Voor de nederlaag tegen Arsenal had PSV een goede serie gehad met vier zeges op rij en de ploeg van Van Nistelrooy wilde die draad na het bezoek aan Londen weer oppakken. Waar PSV eerder in het seizoen aan de lopende band tegengoals had geïncasseerd, was dat de afgelopen weken beter geweest, maar tegen FC Groningen kenden de Brabanders weer een bizarre ineenstorting van de organisatie. In vijf minuten tijd liep FC Groningen, dat vier Eredivisiewedstrijden op rij had verloren, uit naar een 3-0 voorsprong.

Het begon met een slechte aanname van centrale verdediger Armando Obispo waardoor twee Groningen-spelers een vrije doortocht kregen richting het doel van PSV-doelman Walter Benitez. Die redde nog knap in de één-tegen-één met Cyril Ngonge, maar Ricardo Pepi benutte koel de rebound. Nadat een van richting veranderde bal van Florian Krüger net over was gezeild, kopte Radinio Balker uit de daarop volgende hoekschop knap de 2-0 binnen. En weer drie minuten later was de organisatie bij PSV compleet zoek, sjokte Ibrahim Sangaré achter Ngonge aan, dekte André Ramalho het doel slecht af en werd Benitez geklopt door een laag schot (3-0).

De PSV’ers stonden te duizelen op het veld na drie tegengoals in acht minuten, maar zoals vaker dit seizoen toonde het team van Van Nistelrooy na een tegenslag wel direct veerkracht. Met een kopbal gaf Sangaré nog voor rust de stand een iets dragelijker aanzien (3-1). Met Madueke als vervanger van El Ghazi ging PSV op jacht naar de aansluitingstreffer en die had in de eerste fase na rust al kunnen vallen, maar kopballen van Ramalho en Obispo gingen over, terwijl Cody Gakpo op de lat kopte en de daarop volgende rebounds van Xavi Simons en Gakpo werden geblokt.

Vol op de aanval

PSV bleef vol op de aanval spelen, waardoor er ook kansen kwamen voor FC Groningen. Ngonge en Krüger kregen schietkansen, terwijl Krüger op zijn route naar het PSV-doel slechtst met de grootst mogelijke moeite gestuit kon worden door Obispo. Inmiddels had Van Nistelrooy ook Luuk de Jong in de ploeg gebracht en de ervaren spits kreeg meerdere kansen, maar de bal wilde er niet in. Het was Guus Til die in de 76ste minuut voor de aansluitingstreffer zorgde (3-2) en PSV bleef stormen voor meer. De Jong kopte de bal op de lat, terwijl een inzet van Teze voor het doel werd weggekopt door Kasanwirjo.

Aan de andere kant had Pepi de beslissing op zijn schoen, maar hield Benitez met een geweldige reflex PSV in de race voor een punt. De gelijkmaker viel echter niet meer in de zes minuten extra tijd, terwijl aan de overkant invaller Joey Pelupessy de 4-2 nog tegen het net ramde en de Euroborg deed ontploffen van vreugde.