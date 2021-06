Handsballen blijven Matthijs de Ligt achtervolgen

EK voetbal

België schakelt titelverdediger Portugal uit

België heeft de eerste lastige klip op weg naar de EK-finale weten te omzeilen. In Sevilla waren de Rode Duivels met 1-0 te sterk voor regerend Europees kampioen Portugal. Het was in Andalusië niet alles goud wat er blonk voor de Belgen, want de grote aanjager Kevin De Bruyne viel met een enkelbless...