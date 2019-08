Frenkie de Jong nog zonder Messi bij Barça

De Argentijnse superster kon woensdag opnieuw volop trainen na zijn kuitblessure, maar is nog niet voldoende hersteld voor de partij tegen Real Betis. Barcelona zit in de voorste linie al krap, want ook Luis Suarez en Ousmane Dembélé zijn geblesseerd.

Messi viel voor het seizoen uit met een kuitblessure, terwijl Luis Suarez vorige week in de eerste helft tegen Athletic Bilbao eveneens van het veld verdween met een kuitblessure. Ook Ousmane Dembélé is door een hamstringblessure nog enkele weken out. En dus is de spoeling in het aanvallende linie dun, heel dun. Nieuwe aankoop Antoine Griezmann (voor 120 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid) en het 21-jarige jeugdproduct Carles Pérez zijn momenteel de enige echte aanvallers die fit genoeg zijn om te spelen.

Griezmann

Voor Barcelona is het na de gemiste start van vorige week noodzaak om te winnen. De Catalanen gingen toen pijnlijk met 1-0 onderuit bij Athletic Bilbao na een wereldgoal van Aritz Aduriz in de 89ste minuut. Antoine Griezmann, die vorige week allerminst kon imponeren, zal tegen Betis wellicht als enige de aanval moeten dragen. Of hoe men in Barcelona hoopt op een heel snelle terugkeer van Lionel Messi.

Frenkie de Jong begon vorige week in de basis, maar verloor dus wel uit bij Athletic Bilbao (1-0). Trainer Ernesto Valverde stelde de van Ajax overgekomen middenvelder op als controleur, de positie waarop Sergio Busquets jarenlang onomstreden was. De Catalaan bleef de hele wedstrijd op de bank.

