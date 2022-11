Premium Het beste van De Telegraaf

Felipe Massa bewondert tweevoudig wereldkampioen ’Max Verstappen net zo’n leider als Michael Schumacher’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Felipe Massa (l.) heeft een onderonsje met Max Verstappen, onlangs in Brazilie. „Door te winnen houdt Max iedereen scherp”, stelt de oud-coureur. Ⓒ ANP/HH

ABU DHABI - Veertien overwinningen in een seizoen. Niet eerder stond één en dezelfde Formule 1-coureur in een kalenderjaar zo vaak op het hoogste schavot. Max Verstappen ging in Mexico voorbij aan Sebastian Vettel en Michael Schumacher, die ooit dertien keer zegevierden. Wie denkt dat de dominantie van de wereldkampioen beperkt blijft tot enkel op de baan, heeft het mis. „Max is als leider te vergelijken met Michael”, ziet Felipe Massa, die in 2006 met Schumacher bij Ferrari reed.