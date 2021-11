Onderzoek: vooral vrouwelijke atleten in Tokio slachtoffer beledigingen op social media

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat is uitgevoerd door atletiekfederatie World Athletics. Onder het onderzochte misbruik van social media vielen seksistische, racistische, transfobe en homofobe berichten en ongefundeerde dopingbeschuldigingen.

„Dit onderzoek is op zo veel manieren verontrustend, maar wat me nog het meest raakt is dat het misbruik is gericht op personen die hun prestaties en talent vieren en delen om andere mensen te inspireren en motiveren”, zei voorzitter Sebastian Coe van World Athletics. „Het is niet vol te houden om dit soort verwensingen te krijgen en we moeten meer doen om het te stoppen. Er aandacht aan besteden is de eerste stap.”

Seksistisch en racistisch

Het onderzoek had zich gericht op 161 Twitteraccounts van huidige of voormalige atleten, 81 vrouwen en 80 mannen, die actief waren op de Spelen in Tokio, die World, Athletics had geselecteerd uit een lijst van 200 deelnemers. 23 van de 161 atleten ontvingen beledigende berichten. Van die 23 atleten waren er 16 vrouw en 67 procent van het aantal beledigingen was gericht aan twee zwarte atletes.

Het onderzoek vond 132 discriminerende berichten, waarvan 9 procent transfobe beledigingen waren en 1 procent homofoob was. 55 procent van de beledigende berichten waren seksistisch en racistisch. 89 procent van de racistische berichten waren gericht aan Amerikaanse atleten, terwijl die maar 23 procent van het aantal onderzochte atleten vertegenwoordigden.