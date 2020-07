Eerste goal Ricky van Wolfswinkel na hersenaandoening

Ricky van Wolfswinkel (archiefbeeld)

Ricky van Wolfswinkel heeft zijn rentree dinsdagavond bij FC Basel opgeluisterd met een treffer. Als invaller tekende hij voor de 3-0 in het thuisduel met FC Zürich dat een soort van beloftenteam moest opstellen. Het ongelijke duel eindigde in 4-0 in het voordeel van FC Basel.