Tim van Rijthoven richt vizier nu op US Open

Novak Djokovic laat prins George zijn Wimbledon-bokaal even vasthouden

Prins George mocht zondag na afloop van de Wimbledonfinale de bokaal van winnaar Novak Djokovic even vasthouden. De achtjarige prins, die zondag voor het eerst met zijn ouders naar het Britse tennistoernooi ging, ontmoette de Serviër na afloop in de All England Lawn Tennis and Croquet Club.