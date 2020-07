Madrid en Catalonië ouderwets verdeeld na titel Real: ’Schaamteloze rol VAR’

De selectie van Real Madrid mag feestvieren: de landstitel is weer eens gewonnen. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - De 34e titel voor Real Madrid is binnen. Dankzij wederom een zege met weinig glans op Villareal (2-1), zoals dus wel vaker de laatste weken. Zelfs een nederlaag had volstaan, aangezien FC Barcelona voor eigen publiek onderuit ging tegen het kleine Osasuna. In Catalonië zit de frustratie dan ook diep, met name bij Lionel Messi. „VAR-kampioen Real Madrid”, wordt er dan ook in de met name door de Catalaanse pers gekopt.