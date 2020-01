EK handbal: Oranje hoopt op stunt tegen titelverdediger Spanje

De 29-jarige rechteropbouwer was belangrijk voor Oranje in het duel met de Letten. De Brabander legde met de eerste vijf treffers de basis voor de ruime zege. „Het maakt niet uit wie er scoort, het gaat er om dat we winnen. Maar ja, het is wel lekker als je zo de ploeg op weg kan helpen.”

De sleutel van de overwinning lag bij het afstoppen van sterspeler Dainis Kristopans, een reus van 2.15 meter en 135 kilo. In de eerste helft kwam hij maar eenmaal tot scoren, om in de tweede helft zijn saldo wel op te krikken naar zeven treffers. „Ze bouwen op hem, al weet je dat je ook niet te veel op die ene speler moet focussen, want dan krijgen de anderen meer ruimte. Robin Schoenaker had hem goed in de smiezen.”

Sluijters laat vanuit speelplaats Trondheim weten dat eerste zege ooit op een EK van de debutant even gevierd is, maar dat de focus nu weer op Spanje ligt. Dat land won gisteren met 33-26 van Duitsland, waar Oranje in de ouverture met 34-23 nog dik van verloor. „Spanje heeft alles te verliezen, wij niks. Je weet niet hoe het gaat lopen. Als wij een topdag hebben en zij een mindere, kunnen we ze misschien wel pakken. Wellicht is er bij hen wel sprake van onderschatting. Wij merken dat we steeds dichter tegen de top aan kruipen. We gaan in ieder geval vol voor die zege.”

Als Oranje er in slaagt om te verrassen tegen de titelkandidaat plaatst het zich in de hoofdronde bij de beste twaalf landen. Dat zou al een enorme sensatie zijn van het handballand in opkomst. „Dat zou echt geweldig zijn en dan is het EK voor ons wel een succes. We gaan daar vol voor, want we willen nog niet naar huis.”