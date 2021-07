Kiki Bertens ontgoocheld: ‘Het is lastig te accepteren’

Kiki Bertens zit vol emotie na haar allerlaatste enkelspelwedstrijd. Ⓒ HH/ANP

TOKIO - En dan dringt plotseling het besef door dat het afgelopen is. Dat je nooit meer in je eentje de baan opstapt voor een wedstrijd in het enkelspel, dat het harde werken weldra stopt. Het gaat hier over Kiki Bertens, die tijdens de Olympische Spelen zaterdag in een prima partij afscheid nam van haar enkelspelcarrière. Het verdriet droop er vanaf bij de beste tennisster die Nederland ooit heeft gehad.