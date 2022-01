Sport kort: Kampong legt internationals langer vast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Vijf hockeyinternationals langer bij Kampong, Kellerman vertrekt

13.25 uur: Kampong heeft de internationals Jip Janssen, Lars Balk, Silas Lageman, Terrance Pieters en David Harte langer aan zich gebonden. Bjorn Kellerman verlaat de Utrechtse club uit de hoofdklasse. De 31-jarige spits, die 69 interlands speelde voor Oranje, weet nog niet of hij na dit seizoen bij een andere club verdergaat.

„Het is tijd voor andere zaken, maar eerst nog alles op alles zetten om zo mooi mogelijk af te sluiten bij Kampong”, aldus Kellerman, die vorig jaar net als Pieters door de toenmalige bondscoach Max Caldas buiten de olympische selectie werd gehouden. Oranje strandde in Tokio al in de kwartfinales.

Pieters (25) verlengde wel zijn contract bij Kampong. Aanvoerder Balk (25) en strafcornerspecialist Janssen (24) tekenden voor vier jaar bij. De 20-jarige Lageman, aanvoerder van Jong Oranje, en de Ierse keeper Harte (33) blijven Kampong ook trouw. „Met het verlengen van deze topspelers leggen we een nieuwe basis om ook de aankomende jaren aan de top van de Hoofdklasse te staan”, aldus oud-international Roderick Weusthof, nu bestuurslid tophockey in Utrecht. Kampong staat op de tweede plaats in de hoofdklasse, achter Bloemendaal.

Rentree wereldkampioen Coleman in New York na dopingschorsing

12.25 uur: De Amerikaanse sprinter Christian Coleman, nog altijd de regerend wereldkampioen op de 100 meter, maakt zaterdag zijn rentree op de atletiekbaan na zijn dopingschorsing van achttien maanden. De 25-jarige atleet doet mee op de 60 meter bij de Melrose Games, een indoorwedstrijd in New York.

Coleman kreeg aanvankelijk een schorsing van twee jaar opgelegd voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar, maar het internationaal sporttribunaal CAS toonde enige clementie en bracht de schorsing terug naar achttien maanden. Niettemin miste Coleman de Olympische Spelen van Tokio, waar de Italiaan Lamont Marcell Jacobs verrassend het goud veroverde op de 100 meter.

Coleman is wereldrecordhouder op de 60 meter (6,34 seconden). De Amerikaan heeft voor 2022 de nodige doelen gesteld. Hij wil in Belgrado zijn wereldtitel op de 60 meter prolongeren, maar ook opnieuw wereldkampioen worden op de 100 meter bij de mondiale titelstrijd in Eugene.

Positief geteste schaker Doebov verlaat toernooi Wijk aan Zee

12.13 uur: De Russische schaker Daniil Doebov moet Tata Steel Chess in Wijk aan Zee verlaten. De 25-jarige grootmeester heeft positief getest op het coronavirus. Hij mist de laatste drie ronden.

De resultaten die zijn tegenstanders behaalden in de partijen tegen Doebov tot dusver in het toernooi blijven staan. De tegenstanders die in de laatste drie ronden tegen hem zouden spelen, winnen die partijen reglementair.

Vooral de Noor Magnus Carlsen profiteert daarvan. De wereldkampioen is de leider na tien ronden en zou zondag in de laatste ronde aantreden tegen Doebov. Hij krijgt een kostbaar punt cadeau.

Eerder in het toernooi kreeg de Nederlandse grootmeester Anish Giri al een punt cadeau. Dat was in de zevende ronde, toen Doebov niet aan het bord verscheen. De Rus was gevraagd met een mondkapje op te spelen omdat iemand in zijn naaste omgeving besmet was met corona, maar hij weigerde dat uit principe.

Giri zal nu balen dat Carlsen door het wegvallen van Doebov er een punt bij krijgt in de beslissende fase van het toernooi. De Nederlander staat tweede in de tussenstand met een half punt minder dan de Noor, die hard op weg is naar zijn achtste eindzege in Tata Steel Chess.

„Ik vind het bijzonder jammer voor Daniil dat hij nu ons toernooi moet verlaten”, zei toernooidirecteur Jeroen van den Berg. „De hele organisatie van Tata Steel Chess leeft met hem mee, wenst hem veel sterkte in deze moeilijke periode en spreekt de hoop uit dat de rest van het jaar voor hem in sportief opzicht succesvol mag verlopen.”

Lakers missen sterspeler James en verliezen van ’Sixers’ in NBA

09.08 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben een riante zege geboekt op Los Angeles Lakers in de NBA. De thuisploeg won met 105-87, mede dankzij topschutter Joel Embiid, die 26 punten maakte.

Bij de Lakers ontbrak vedette LeBron James met een pijnlijke knie. Anthony Davis moest de honneurs waarnemen en deed dat naar behoren met 31 punten. Hij kon zijn ploeg onvoldoende bij de hand nemen tegen de ’Sixers’, die vooral van afstand raak mikten en dertien 3-punters noteerden in de wedstrijd.

Golden State Warriors rekende af met Minnesota Timberwolves: 124-115. Topschutter Stephen Curry was goed voor 29 punten. Bij Minnesota maakte Karl-Anthony Towns 31 punten.