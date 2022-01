Sport kort: TOP Oss verslaat FC Den Bosch voor 1500 toeschouwers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

TOP Oss verslaat FC Den Bosch voor 1500 toeschouwers

22:00 uur: TOP Oss heeft het thuisduel met FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie winnend afgesloten (2-1). Justin Mathieu en Lion Kaak maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Niels Fleuren passeerde bij een voorsprong van 1-0 zijn eigen doelman van TOP Oss.

TOP Oss - FC Den Bosch was het eerste duel in het betaalde voetbal in ruim twee maanden met toeschouwers op de tribune. Niet alle 1500 fans hielden zich aan de coronaregels in het Frans Heesen Stadion. Tientallen supporters achter een van beide doelen hielden geen 1,5 meter afstand.

Bij het duel tussen TOP Oss en FC Den Bosch waren alleen fans van de thuisclub welkom. Zaterdag en zondag worden er nog vijf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie afgewerkt. De Eredivisie ligt dit weekeinde stil vanwege de vele interlands buiten Europa.

Clubs uit het betaalde voetbal mogen na ruim twee maanden weer supporters toelaten. Ze mogen voorlopig een derde van hun stadion vullen. De profclubs wilden graag minimaal twee derde van de capaciteit van hun stadions weer gebruiken. Volgens premier Mark Rutte is het daarvoor nog te vroeg.

Judoka Cornelisse pakt zilver in Portugal

21.21 uur: Judoka Pleuni Cornelisse heeft een zilveren medaille overgehouden aan de grand prix van Portugal. Ze moest in de finale van de klasse tot 57 kilogram haar meerdere erkennen in Rafaela Silva, een voormalig olympisch- en wereldkampioene uit Brazilië.

De 22-jarige Cornelisse versloeg in de halve finale de Portugese Telma Monteiro, die maar liefst zes keer de Europese titel veroverde.

Giri in Wijk aan Zee onderuit tegen Van Foreest

19.14 uur: Schaker Anish Giri heeft in de elfde ronde van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee een nederlaag geleden tegen landgenoot Jorden van Foreest. De 27-jarige grootmeester gaf met zwart op na 42 zetten. Het is de tweede nederlaag voor Giri op dit toernooi.

Voor Van Foreest, de titelverdediger in Wijk aan Zee, is het de vierde overwinning. De 22-jarige Groninger verloor ook vier partijen. Hij komt door de zege op 5,5 punten.

Giri blijf staan op 6,5 punten en werd gepasseerd door de Hongaar Richard Rapport. Die boekte een overwinning op Daniil Doebov, die door een coronabesmetting niet meer in actie kan komen. Rapport staat op 7 punten.

City-verdediger Walker drie duels geschorst in Champions League

19.13 uur: Verdediger Kyle Walker van Manchester City is voor drie duels geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Walker mist daardoor in ieder geval de twee wedstrijden tegen Sporting in de achtste finales.

De 31-jarige rechtsback van het Engels elftal werd van het veld gestuurd na een harde overtreding op André Silva in de 82e minuut van de laatste groepswedstrijd tegen de Duitse club in de Champions League op 7 december. Leipzig won die wedstrijd met 2-1 maar ManCity was al zeker van de eerste plaats in groep A.

De disciplinaire commissie van de UEFA omschreef de overtreding als een aanslag op de spelregels. Mocht City de kwartfinales bereiken ten koste van Sporting, dan zal Walker ook de eerste wedstrijd daarvan moeten missen.

Voorzitter paralympisch comité heeft corona

18.59 uur: Andrew Parsons, de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), heeft corona. De Braziliaan ontbreekt daardoor op de Olympische Winterspelen die volgende week vrijdag in Peking worden geopend.

Parsons laat op sociale media weten dat hij zich in quarantaine gaat voorbereiden op de Paralympics, die op 4 maart van start gaan.

Schlick benoemd tot lid van raad van commissarissen van Ajax

18.53 uur: Georgette Schlick is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Ajax. Dat gebeurde tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die vrijdag online heeft plaatsgevonden.

Schlick werd voorgedragen en door de vergadering voor een periode van drie jaar en tien maanden benoemd. Leen Meijaard (voorzitter), Ernst Ligthart, Peter Mensing en Annette Mosman maakten al deel uit van de rvc van Ajax. Adrie Koster adviseert de rvc op het gebied van voetbaltechnische zaken, sinds Danny Blind als assistent-trainer van het Nederlands elftal actief is.

Directieleden Marc Overmars, Menno Geelen en Susan Lenderink werden tijdens de vergadering zoals aangekondigd herbenoemd tot 30 juni 2026. Deze drie bestuurders vormen samen met algemeen directeur Edwin van der Sar de directie van Ajax.

Van de Zandschulp meldt zich af voor tennistoernooi Montpellier

18.08 uur: Botic van de Zandschulp komt in aanloop naar het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam niet meer in actie. De beste tennisser van Nederland heeft zich afgemeld voor het indoortoernooi van Montpellier, waar Tallon Griekspoor volgende week wel actief is.

Vorige week gaf Van de Zandschulp (26) al te kennen dat hij zich vanwege zijn volle schema mogelijk zou terugtrekken voor het toernooi in het zuiden van Frankrijk. „Ik moet kijken of ik ga spelen, even kijken hoe ik thuis aankom. Anders is het een lange reeks”, zei Van de Zandschulp.

De nummer 57 van de wereld heeft na het toernooi van Rotterdam ook de toernooien van Doha, Dubai, Daviscup, Indian Wells en Miami op zijn planning staan.

Griekspoor (25) doet wel mee in Montpellier. De mondiale nummer 62 kampte tijdens de eerste weken van het seizoen met een teenblessure, maar is fit genoeg om aan het indoorseizoen te beginnen.

Zowel Van de Zandschulp als Griekspoor heeft van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard ontvangen voor het ABN AMRO-toernooi, dat op maandag 7 februari begint.

Veel afgelastingen in volleybalcompetitie bij hervatting seizoen

17.35 uur: Bijna 40 procent van de wedstrijden die deze week op het programma staan in de Nederlandse volleybalcompetities zijn afgelast. Vooral bij de senioren gaan veel wedstrijden niet door, zo blijkt uit cijfers van volleybalbond Nevobo. Het kabinet gaf dinsdag toestemming om de sportcompetities bij de amateurs te hervatten, na een wekenlange lockdown.

Volgens een woordvoerder van de Nevobo komt het hoge aantal afgelastingen vermoedelijk niet alleen doordat teams vanwege coronabesmettingen te weinig spelers hebben, maar speelt zeker bij de senioren ook de korte aanloopperiode naar de hervatting van de competitie mee. Van de bijna 3600 wedstrijden die tussen afgelopen woensdag en komende zondag gepland zijn in de volleybalcompetities, gaat nu al zeker 37 procent niet door. Bij de senioren ligt dat percentage op meer dan 45 procent, bij de jeugd op 27 procent.

De hockeybond KNHB heeft weinig afmeldingen gekregen voor het eerste speelweekeinde na de lockdown. „Maar dat is ook niet zo gek”, zegt een woordvoerster. „Teams bestaan buiten op het veld normaal gesproken uit veertien tot zestien spelers, maar we spelen nu in de zaal zes tegen zes. Dus zijn veel minder spelers nodig om een team op de been te brengen. Ik durf wel te zeggen dat het aantal afgelastingen bij ons meevalt, al hebben we pas na het weekeinde een duidelijk beeld.”

In het district Zuid Nederland trokken de afgelopen weken meer dan dertig verenigingen zich terug uit de zaalcompetitie. Dat leidde ertoe dat meer dan de helft van de nog resterende 4500 wedstrijden in dit district niet gespeeld kon worden. De hockeybond heeft daarom besloten de zaalcompetitie in Zuid Nederland te beëindigen.

Onderzoek naar financieel beleid van oude bestuur Barcelona

16.57 uur: Het Spaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het vorige bestuur van FC Barcelona, dat onder leiding stond van voorzitter Josep Maria Bartomeu. Duidelijk moet worden of de oude beleidsmakers van de club zich aan de financiële regels hebben gehouden. Het OM is in actie gekomen na een klacht van Joan Laporta. De huidige voorzitter van Barcelona heeft het financiële beleid van zijn voorgangers laten analyseren.

Barcelona kampte met een schuld van 1,35 miljard euro toen Laporta vorig jaar maart tot nieuwe voorzitter werd benoemd. Een half jaar eerder stapte Bartomeu op onder druk van veel supporters, die hem onder meer verweten dat hij geen goede relatie onderhield met Lionel Messi. Onder leiding van Bartomeu gaf Barcelona veel geld uit aan voetballers die hun enorme transferbedrag niet wisten waar te maken.

Barcelona is, bij gebrek aan financiële middelen, bezig aan een tegenvallend seizoen. De club werd al uitgeschakeld in de Champions League en in het nationale bekertoernooi. De ploeg van de Oranje-internationals Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong staat in de Spaanse competitie op de vijfde plaats.

Vijf hockeyinternationals langer bij Kampong, Kellerman vertrekt

13.25 uur: Kampong heeft de internationals Jip Janssen, Lars Balk, Silas Lageman, Terrance Pieters en David Harte langer aan zich gebonden. Bjorn Kellerman verlaat de Utrechtse club uit de hoofdklasse. De 31-jarige spits, die 69 interlands speelde voor Oranje, weet nog niet of hij na dit seizoen bij een andere club verdergaat.

„Het is tijd voor andere zaken, maar eerst nog alles op alles zetten om zo mooi mogelijk af te sluiten bij Kampong”, aldus Kellerman, die vorig jaar net als Pieters door de toenmalige bondscoach Max Caldas buiten de olympische selectie werd gehouden. Oranje strandde in Tokio al in de kwartfinales.

Pieters (25) verlengde wel zijn contract bij Kampong. Aanvoerder Balk (25) en strafcornerspecialist Janssen (24) tekenden voor vier jaar bij. De 20-jarige Lageman, aanvoerder van Jong Oranje, en de Ierse keeper Harte (33) blijven Kampong ook trouw. „Met het verlengen van deze topspelers leggen we een nieuwe basis om ook de aankomende jaren aan de top van de Hoofdklasse te staan”, aldus oud-international Roderick Weusthof, nu bestuurslid tophockey in Utrecht. Kampong staat op de tweede plaats in de hoofdklasse, achter Bloemendaal.

Rentree wereldkampioen Coleman in New York na dopingschorsing

12.25 uur: De Amerikaanse sprinter Christian Coleman, nog altijd de regerend wereldkampioen op de 100 meter, maakt zaterdag zijn rentree op de atletiekbaan na zijn dopingschorsing van achttien maanden. De 25-jarige atleet doet mee op de 60 meter bij de Melrose Games, een indoorwedstrijd in New York.

Coleman kreeg aanvankelijk een schorsing van twee jaar opgelegd voor het missen van drie dopingcontroles binnen een jaar, maar het internationaal sporttribunaal CAS toonde enige clementie en bracht de schorsing terug naar achttien maanden. Niettemin miste Coleman de Olympische Spelen van Tokio, waar de Italiaan Lamont Marcell Jacobs verrassend het goud veroverde op de 100 meter.

Coleman is wereldrecordhouder op de 60 meter (6,34 seconden). De Amerikaan heeft voor 2022 de nodige doelen gesteld. Hij wil in Belgrado zijn wereldtitel op de 60 meter prolongeren, maar ook opnieuw wereldkampioen worden op de 100 meter bij de mondiale titelstrijd in Eugene.

Positief geteste schaker Doebov verlaat toernooi Wijk aan Zee

12.13 uur: De Russische schaker Daniil Doebov moet Tata Steel Chess in Wijk aan Zee verlaten. De 25-jarige grootmeester heeft positief getest op het coronavirus. Hij mist de laatste drie ronden.

De resultaten die zijn tegenstanders behaalden in de partijen tegen Doebov tot dusver in het toernooi blijven staan. De tegenstanders die in de laatste drie ronden tegen hem zouden spelen, winnen die partijen reglementair.

Vooral de Noor Magnus Carlsen profiteert daarvan. De wereldkampioen is de leider na tien ronden en zou zondag in de laatste ronde aantreden tegen Doebov. Hij krijgt een kostbaar punt cadeau.

Eerder in het toernooi kreeg de Nederlandse grootmeester Anish Giri al een punt cadeau. Dat was in de zevende ronde, toen Doebov niet aan het bord verscheen. De Rus was gevraagd met een mondkapje op te spelen omdat iemand in zijn naaste omgeving besmet was met corona, maar hij weigerde dat uit principe.

Giri zal nu balen dat Carlsen door het wegvallen van Doebov er een punt bij krijgt in de beslissende fase van het toernooi. De Nederlander staat tweede in de tussenstand met een half punt minder dan de Noor, die hard op weg is naar zijn achtste eindzege in Tata Steel Chess.

„Ik vind het bijzonder jammer voor Daniil dat hij nu ons toernooi moet verlaten”, zei toernooidirecteur Jeroen van den Berg. „De hele organisatie van Tata Steel Chess leeft met hem mee, wenst hem veel sterkte in deze moeilijke periode en spreekt de hoop uit dat de rest van het jaar voor hem in sportief opzicht succesvol mag verlopen.”

Lakers missen sterspeler James en verliezen van ’Sixers’ in NBA

09.08 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben een riante zege geboekt op Los Angeles Lakers in de NBA. De thuisploeg won met 105-87, mede dankzij topschutter Joel Embiid, die 26 punten maakte.

Bij de Lakers ontbrak vedette LeBron James met een pijnlijke knie. Anthony Davis moest de honneurs waarnemen en deed dat naar behoren met 31 punten. Hij kon zijn ploeg onvoldoende bij de hand nemen tegen de ’Sixers’, die vooral van afstand raak mikten en dertien 3-punters noteerden in de wedstrijd.

Golden State Warriors rekende af met Minnesota Timberwolves: 124-115. Topschutter Stephen Curry was goed voor 29 punten. Bij Minnesota maakte Karl-Anthony Towns 31 punten.