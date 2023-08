Sarcasme heerst bij Pep Guardiola na nieuwe triomftocht: ’Ontzettend bedankt’

Zaterdag wacht namelijk de niet onbelangrijke confrontatie in de competitie met Newcastle United, tot frustratie van succestrainer Pep Guardiola. „Ik wil de Premier League ontzettend bedanken dat we al op zaterdag spelen en niet pas op zondag of maandag. Echt ontzettend bedankt.”

De Spaanse manager deed onlangs al zijn beklag over de uitpuilende kalander. „Het wordt ieder seizoen erger”, verzuchtte hij in gesprek met The Guardian. „Kijk eens hoeveel blessures we tijdens de voorbereiding al hebben opgelopen.” Momenteel mist Manchester City zijn belangrijke middenvelder Kevin De Bruyne, die er vermoedelijk maanden uit is. Ook zijn partner op het middenveld - Bernardo Silva - ontbrak woensdag in Athene tegen Sevilla. Daarnaast ligt ook reservedoelman Zach Steffen in de lappenmand.

Ondanks zijn kritiek op de drukte, weet Guardiola dat er nog een belangrijke ’nieuwe’ trofee wacht op zijn elftal. De wereldbeker voor clubs won de Spanjaard zelf al bij Barcelona en Bayern München, maar deze ontbreekt vooralsnog in de prijzenkast van Manchester City. „Die kunnen we veroveren in december.”

De teller zou dan op 37 prijzen als trainer kunnen komen te staan voor Guariola. Tot dusver heeft hij er 36 veroverd, waaronder elf landstitels (drie met Barcelona, drie met Bayern en vijf met City), drie Champions League (twee met Barça en een met City) en twee wereldbekers voor clubs met Barcelona en Bayern.

Woensdag legde Guardiola dus beslag op Europese Supercup nummer vier, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Carlo Ancelotti.