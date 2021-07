Tour de France-vooruitblik: ’De Nederlanders kunnen hier gaan verrassen’

Vanuit Carcassonne vertrekt een grillige Tour-etappe naar Quillan, aan de voet van de Pyreneeën. Met 183,7 kilometer en heel wat klauterwerk voor het laatst op 17 kilometer van de meet, is de onderneming een meer dan lastige overgangsrit.

Breukink: „Dit soort etappes zijn lastige ritten, het gaat op en af, met veel klimmetjes. We gaan andere type renners vooraan zien. Misschien een Wout Poels, die staat nog dicht in de buurt van de bolletjestrui. Nairo Quintana gaan we ook vast zien. Een Miguel Angel Lopez...dat soort types. Het is geen echte bergrit, dus ik denk dat de aanvallers met klimmersbenen die ver weg in het klassement staan vooraan zullen rijden. Maar als dat te lang duurt tot de laatste klimmetjes, dan rijden de betere klimmers weg.”

Zou Wout van Aert net als in de etappe - met de Mont Ventoux als scherprechter - kunnen stunten? „Van Aert kan alles. Als ’ie mee kan springen doet hij het wel misschien. Maar wat is zijn opdracht vanuit Jumbo-Visma? Ze zullen Jonas Vingegaard voor het klassement ook in de gaten willen houden.”

Breukink meent dat het zomaar zou kunnen dat enkele Nederlandse renners zich gaan tonen. „Ze zullen in dit soort ontsnappingen moeten gaan verrassen. Misschien zit Ide Schelling er wel weer bij. Ik denk dat iemand als Steven Kruijswijk zal willen wachten op de Pyreneeën. Hij krijgt dan z’n vrijheid, net als Van Aert op de Ventoux. En zoals ik al eerder noemde Quintana. Die focust zich op de bergtrui, dat zie je aan alles. Hij is in principe zelfs de beste klimmer en daar kan hij voluit gaan. Voor de ritzege gaan wordt lastiger voor hem denk ik, maar ook dat kun je niet uitsluiten.”