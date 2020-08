Code oranje verpest Tour-feest bij start

Touristen poseren bij het gele Tour de France-bord van startplaats Nice. Ⓒ ANP/HH

NICE - Mensen genoeg op zaterdag in Nice, want de zee – in dit geval de Middellandse – trekt altijd. Zelfs met een grijs wolkendek die de zon in de ochtenduren belet de Zuid-Franse stad extra te verwarmen, moet er worden gezwommen. Het is vakantie, dat telt. De Tour de France, die over enkele uren op gang wordt geschoten? Het is bepaald nog geen trending topic onder de bevolking die het centrum vult en waar het 176 renners tellende peloton zich zo meteen verzamelt.