Bogarde (17) en Swinkels (16) debuteren voor Aston Villa met FA Cup-nederlaag tegen Liverpool

De jonge Bogarde (een neef van oud-international Winston en een broertje van Hoffenheim-verdediger Melayro) ’dankte’ zijn basisplaats aan de coronauitbraak die Aston Villa eerder deze week trof. Liefst tien spelers en vier stafleden werden de afgelopen dagen positief getest en dat noopte de club ertoe om alle selectiespelers én de stafleden het bekerduel met Liverpool te laten overslaan.

Zodoende mocht Bogarde zijn opwachting maken in de basiself, die al na vier minuten door een goal van Sadio Mané tegen een achterstand aan keek. Liverpool miste ook wel wat spelers, maar desondanks had trainer Jürgen Klopp een Premier League-waardige ploeg opgesteld. Georginio Wijnaldum stond bijvoorbeeld gewoon in de basis.

Knappe gelijkmaker

Het jonge Villa weerde zich kranig en kwam kort voor rust via Louie Barry zelfs op gelijke hoogte. De eenzame spits werd de diepte ingestuurd, kruiste goed voorbij Rhys Williams en schoot in de verre hoek raak.

In de tweede helft hielden de jonkie van de thuisclub nog een kwartier stand, maar na de 1-2 van Wijnaldum (op aangeven van Takumi Minamino) was het verzet gebroken. Via nogaals Mané en Mohamed Salah liep Liverpool in vijf minuten uit naar 1-4. Swinkels, die in de zomerstop overkwam van Vitesse, mocht een kwartier voor tijd invallen.

Wolverhampton Wanderers schakelde Crystal Palace uit. De Spanjaard Adama Traoré zette de thuisclub na ruim een half uur op voorsprong, en dat bleek ook de enige treffer: 1-0.

Bij Crystal Palace stonden Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald in de basis. Ki-Jana Hoever viel enkele minuten voor het eindsignaal in bij de Wolves.