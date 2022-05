Bologna verliest ondanks wereldtreffer Jerdy Schouten van hekkensluiter

De 3-2 in de 68e minuut was voor de oud-speler van onder meer Excelsior zijn eerste in de competitie dit seizoen. Schouten is bezig aan zijn derde jaargang in Italië.

Venezia staat onderaan in de Serie A en heeft door de overwinning op middenmoter Bologna nog kans op lijfsbehoud. De achterstand op de zeventiende plek, die aan het einde van het seizoen handhaving betekent, is met nog twee wedstrijden te gaan 4 punten.

Thomas Henry en Sofian Kiyine brachten Venezia op een 2-0-voorsprong. Riccardo Orsolini, oud-speler van FC Twente Marko Arnautovic en Schouten veranderden dat in een voorsprong voor Bologna. Mattia Aramu en Dennis Johnsen bezorgden de club uit Venetië toch de overwinning.