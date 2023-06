Almere City wil uitbreiden, maar is afhankelijk: ’Infrastructuur om stadion moet veranderen’

Volgens de nummer 3 van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen is een uitbreiding van het Yanmar Stadion deze zomer niet onmogelijk. „Onze eigenaar (miljardair Lesley Bamberger) heeft een vooraanstaand vastgoedbedrijf, dus hier ligt wel zijn specialiteit. We doen het zo snel als het kan en zo langzaam als het moet. Logistiek gaat voor capaciteit.” Het stadion in Almere heeft nu ruimte voor 4500 toeschouwers, ongeveer evenveel als het stadion van competitiegenoot Excelsior.

Hoe dan ook moet het stadion op enkele gebieden worden aangepakt om te voldoen aan Eredivisie-eisen. Er zijn onder meer een mixed zone, technologie voor de VAR en een persconferentiezaal nodig. „Komende weken hebben we hierover een aantal meetings met de KNVB, vervolgens gaan we hiermee deze zomer hard aan het werk.”

Ook op het gebied van sponsoring hoopt Almere City FC, dat in de play-offs FC Emmen versloeg, nog een grote slag te slaan. „In alle contracten is wel een Eredivisieclausule opgenomen. Maar de vraag naar sponsoring en businessseats is explosief toegenomen. Het afgelopen seizoen hadden we per periode een verschillende hoofdsponsor, maar het is nog de vraag of we dat weer zo doen, of dat er een grote vis op ons afkomt”, aldus de zegsman.

Explosie na promotie

Over belangstelling heeft de club hoe dan ook niet te klagen, de eerste twee dagen na de historische promotie. „Alle 3000 seizoenskaarten zijn al uitverkocht, terwijl we er vorig jaar 1700 verkochten. En er is ook een explosie op onze socialmediakanalen en in de vraag naar merchandise.” Op Instagram groeide de club de afgelopen dagen van 25.000 naar 30.000 volgers. Wat merchandise betreft, werd er al 15 procent verkocht van het totaal van vorig seizoen.

„Het was niet helemaal mogelijk om ons hierop voor te bereiden”, zegt de woordvoerder. „Dat zijn we nu met kunst- en vliegwerk aan het doen. We moeten groter denken dan we tot nu toe gewend waren. Op de sjaals en petten zit nu een langere levertijd, maar richting het nieuwe seizoen zullen we helemaal zijn opgestart.”