Statement Engelse pers voor racistisch beledigde spelers: ’Wij steunen jullie’

Ook kwaliteitskrant The Guardian zet het racisme jegens de voetballers op zijn voorpagina, maar zij focussen meer op de rol van eerste minister Boris Johnson en minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. “Johnson en Patel beschuldigd van hypocrisie bij de racistische beledigingen van Engelse voetballers”, klinkt het. Die kritiek klonk maandag uit wel meerdere hoeken omdat Johnson en Patel meermaals nagelaten hadden het boegeroep van fans te veroordelen als spelers voor de match knielen voor Black Lives Matter. Dat is een symbolische actie om aan te geven dat blanken en zwarten nog steeds niet gelijk zijn in onze samenleving.

De krant haalt daarin een tweet aan van ex-minister Sayeeda Warsi, de voormalig voorzitter van de Conservative Party van Johnson en Patel. “Priti, wij als regering, als conservatieven, moeten nadenken over onze rol in het voeden van deze (racistische, nvdr) cultuur in ons land”, schreef Warsi. “Als wij ‘fluiten’ en ‘de hond’ reageert, moeten we niet verrast zijn als die blaft en bijt. Het is tijd om de cultuuroorlogen te stoppen die onze partij voeden. Hiermee winnen we misschien stemmen, maar vernietigen we naties.”

Bron: Het Nieuwsblad