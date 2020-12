Oussama Tannane, technicus met een rauw randje: ’Ik had nu veel verder kunnen zijn’

Oussama Tananne is op 26-jarige leeftijd bezig aan een topseizoen bij Vitesse, wat de vraag oproept wat er allemaal nog mogelijk is in de carrière van de creatieve technicus. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

ARNHEM - Een van de grote smaakmakers dit seizoen in de Eredivisie speelt niet bij Ajax, PSV of Feyenoord, maar bij Vitesse. Oussama Tannane is het creatieve brein van de verrassende nummer twee en laat staaltjes voetbal zien, waarvan alle liefhebbers smullen. Daarmee verdringt Tannane de reputatie van recalcitrante en lastige jongen, die hij in zijn jonge jaren heeft opgebouwd, steeds meer naar de achtergrond. Een gesprek met een artiest op voetbalschoenen.