Roger Schmidt: ’Nu de grootste shock is verwerkt, wil Eran Zahavi door bij PSV’

De Duitse trainer had veel contact met de Israëlische spits, die zou willen vertrekken omdat zijn familie zich niet veilig voelt in Buitenveldert. In de woning van de speler is inmiddels al twee keer ingebroken.

„Ik heb een heel goede relatie met Zahavi”, verklaarde Schmidt. „Hij heeft de tijd gekregen om na te denken. Nu de grootste shock is verwerkt, wil hij door bij PSV. Daar staat ook zijn familie achter. Samen hebben ze beslist dat hij zal blijven. Zahavi is een echte professional, die het een hele eer vindt om voor PSV te spelen. De club op dit moment verlaten, en op zo’n manier, wil hij niet.”

Zahavi doet zondag niet mee tegen FC Groningen. Hij is nog herstellende van een knieblessure.