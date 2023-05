Van Bronckhorst en Van Persie reiken schaal uit bij titel Feyenoord

Van Bronckhorst werd in 2017 als coach kampioen met Feyenoord. Het elftal van seizoen 2016-2017 stond onder zijn leiding van de eerste tot en met de laatste speelronde bovenaan en veroverde na achttien jaar weer de landstitel voor de club. Als speler won Van Bronckhorst twee keer de KNVB-beker. Hij speelde 245 wedstrijden voor de Rotterdammers.

Van Persie won met Feyenoord in 2002 de UEFA Cup in De Kuip. Na gespeeld te hebben voor Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe sloot de voormalig topscorer van het Nederlands elftal zijn carrière af in Rotterdam-Zuid waar hij momenteel jeugdtrainer is bij de club.

Lindhout

Scheidsrechter Allard Lindhout heeft zondag de leiding over de mogelijke kampioenswedstrijd. De aftrap van de wedstrijd is om 16.45 uur. Lindhout krijgt assistentie van Rogier Honig en Dyon Fikkert langs de zijlijn. Feyenoord heeft 8 punten meer dan PSV. De Eindhovenaren komen pas na Feyenoord zondagavond in actie tegen Fortuna Sittard.