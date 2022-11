Matchwinnaar Gimenez: ’God geeft geen cadeautjes’

„God heeft me dit doelpunt gegeven”, vertelde Giménez in De Kuip. „God geeft geen cadeautjes. God heeft de bal daar neergelegd, dan moet je er staan.”

De 21-jarige Gimenez startte als wisselspeler en scoorde vrijwel direct toen hij het veld inkwam. „Ik voelde de energie van de mensen in het stadion. Het heeft ons geholpen naar voren te vechten. Er zit veel karakter in de ploeg.”

Bekijk ook: Gimenez knalt Feyenoord verder in Europa League

Even was er onduidelijkheid of het doelpunt wel werd goedgekeurd. De spits zelf twijfelde niet. „Ik had de keeper niet aangeraakt, dat wist ik zeker. Misschien dat er nog sprake was van buitenspel, maar ook dat bleek al snel niet het geval. Scoren geeft altijd een speciaal gevoel.”

Gimenez en Danilo wisselen elkaar dit seizoen geregeld af als basisspeler in de spits. „We kennen elkaars kwaliteiten. Soms is hij aan de beurt, soms ik. Dat is niet moeilijk. Ik accepteer de beslissingen van de trainer. Hij bepaalt. Ik geloof in de speelstijl die we onder zijn leiding hanteren”, sprak Gimenez, die hoopt dat hij deze maand met Mexico mee mag naar het WK. „Maar daar heb ik nog geen zekerheid over.”