PEC Zwolle dompelt FC Utrecht in rouw met eerste Eredivisie-zege sinds terugkeer

FC Utrecht heeft al jaren de ambitie om zich stevig te positioneren in de subtop als ‘best of the rest’. De ploeg uit de Domstad is sinds de entree van eigenaar Frans van Seumeren een vaste klant in de play-off om Europees voetbal en roert zich jaarlijks flink op de transfermarkt. Vorig seizoen kende FC Utrecht een wisselvallig seizoen, maar ook deze zomer werd stevig geïnvesteerd met tien nieuwelingen. Het heeft nog niet geresulteerd in een overtuigend spelend team.

De ploeg van trainer Michael Silberbauer trad in Zwolle aan zonder Tasos Douvikas, die zoals vrijdag bekend werd een recordtransfer naar Celta de Vigo maakt en in Spanje is voor de afronding van de deal, waarmee een bedrag van 12 miljoen euro is gemoeid. Dat kan door bonussen nog verder oplopen.

Het uitgangspunt van de club is dat er geen spits bij hoeft, omdat er met Isac Lidberg, Mats Seuntjens, Anthony Descotte en Ole Romeny vier spelers in de selectie zitten, die in de spits kunnen spelen. Degene die zich van dat kwartet het eerst mocht laten zien op de spitspositie, was de Zweed Lidberg, die deze zomer voor 600.000 euro is overgenomen van Go Ahead Eagles.

Stroef voetbal van Utrecht

De bonkige Lidberg kon niet overtuigen, kwam nauwelijks in het spel voor en had veel moeite om zijn rol als aanspeelpunt goed in te vullen. Zoals FC Utrecht in zijn totaliteit stroef aan het voetballen kwam in Zwolle. Het oogde onwennig en het speeltempo lag erg laag. PEC Zwolle liet voetballend wat meer zien, maar kwam niet tot nauwelijks tot doelgevaar.

Die combinatie leverde een slaapverwekkend schouwspel op, waarbij het wachten was op een enkel moment van individuele klasse. Bij FC Utrecht zorgde de nieuwe rechtsbuiten Marouan Azarkan voor dreiging met enkele goede acties, maar een goal leverde dat niet op.

Debuut Flamingo

FC Utrecht-trainer Silberbauer verving in de rust Jens Toornstra door Ryan Flamingo, die daarmee zijn debuut maakte voor FC Utrecht. De Bussumer, die vorig jaar op huurbasis speelde voor Vitesse, is gehuurd met een optie tot koop van het Italiaanse Sassuolo. Flamingo kende een ongelukkig debuut, want halverwege de tweede helft ging hij wat al te doldriest een duel aan in de eigen zestien. Scheidsrechter Laurens Gerrets liet in eerste instantie doorspelen, maar VAR Alex Bos kwam op de lijn, waarna de bal op de stip ging. Ferdy Druijf benutte de buitenkans vanaf elf meter. FC Utrecht knokte in het restant van de wedstrijd voor de gelijkmaker, maar grote kansen leverde dat niet op. Het gevaarlijkst was nog rechtsachter Sean Klaiber met een schot van afstand. De FC Utrecht-supporters zongen met galgenhumor ‘Wij staan onderaan’ en even later ‘Schaam je kapot’. Het zal een onrustige week worden bij FC Utrecht, zeker in de wetenschap dat komende zondag regerend kampioen Feyenoord op bezoek komt in de Galgenwaard.

