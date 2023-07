Diede de Groot: ’Ik ben nogal gesteld op de natuur’

Diede de Groot is al jaren de onverslaanbare nummer één in het rolstoeltennis en won recentelijk nog op Wimbledon. Volgende maand is zij voor het eerst sinds lange tijd weer op vaderlandse buitenbanen te aanschouwen, tijdens de eerste editie van de European Para Championships in hartje Rotterdam (8-20 augustus). In de rubriek ’Extra tijd Met’ beantwoordt zij een paar persoonlijke vragen.

Diede de Groot Ⓒ ANP/HH