Pérez baalt als stekker na blunder van Ferrari

Ferrari gokte volledig verkeerd door Leclerc in Q3 als enige op intermediate banden te laten starten, terwijl het nog niet regende. De andere negen kozen voor droogweerbanden en wisten nog net voordat de rode vlag zwaaide na een crash van George Russell een tijd te noteren. Toen de sessie werd hervat, regende het te hard om nog snelle rondes te kunnen rijden.

„Het was een ongelukkige kwalificatie”, meende Perez. „Ik werd opgehouden door Leclerc en Ferrari. Het was me heel duidelijk dat hij op intermediates te lanzaam was. Ik dacht dat hij naar de pits zou gaan. In plaats daarvan bleef hij voor me en moest ik mijn ronde net achter hem afmaken, dat betekende dat ik te veel tijd verloor”, klaagde de Mexicaan.

„We zullen nooit weten waar ik had kunnen eindigen, top drie had vandaag mogelijk kunnen zijn, maar in plaats daarvan eindigden we op P9 en ik ben superteleurgesteld over het resultaat. We zullen zaterdag hard ons best moeten doen om te herstellen en punten te pakken”, besloot de Red Bull-coureur.

Charles Leclerc. Ⓒ EPA

Leclerc ontdaan na nieuwe blunder Ferrari

Leclerc zelf was zwaar teleurgesteld na zijn volledig mislukte kwalificatie. Voor de zoveelste keer dit seizoen blunderde zijn team Ferrari in de pitsstraat.

„Ben ik de enige op inters?”, vroeg Leclerc zich tijdens de kwalificatiesessie verbaasd af. „Het regent namelijk niet”, voegde hij er ietwat cynisch aan toe. „Ik baal enorm”, zei hij na afloop tegen de media. „Ik zal het er met het team over hebben over hoe we het beter kunnen doen in dit soort omstandigheden”, aldus Leclerc, die met de Pérez strijdt om de tweede plaats in het wereldkampioenschap.