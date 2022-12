Ook Cristiano Ronaldo Jr. (12) trekt deur achter zich dicht bij Manchester United

Volgens Spaanse media zou hij zich weer aangesloten hebben bij Real Madrid, waar zijn vader ook al even zijn conditie onderhield. De 12-jarige Cristiano Jr. heeft zijn vader altijd gevolgd naar de clubs waarbij die speelde. Op zijn curriculum staan dus Real Madrid, Juventus en Manchester United.

Terwijl Ronaldo nog altijd niet beslist heeft waar hij gaat voetballen - er is een lucratief aanbod van de Saudische club Al-Nassr - heeft Junior de deuren van de jeugdacademie van Manchester United achter zich dichtgetrokken.

Grote droom

Sportjournalist Edu Cornago, die onder meer voor de Spaanse sportkrant AS werkt, schrijft op Twitter dat Cristiano Junior teruggekeerd is naar Real Madrid, waar hij bij zijn vorige periode meer dan 50 goals maakte in 20 jeugdwedstrijden.

Juniors grote droom is om ooit samen te spelen met zijn vader en kopieert diens befaamde „Siiiu”-viering als hij scoort.

Bron: Het Nieuwsblad