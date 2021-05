Frank de Boer baalt van persconferentie over EK-selectie

De Boer vertelde dat hij de internationals die niet naar het EK mochten persoonlijk op de hoogte had gebracht. Maar Jeremiah St. Juste moest van een journalist horen dat hij bij de afvallers hoorde. De Boer vond dat achteraf kennelijk niet netjes en probeerde de verdediger alsnog te bereiken. Anwar El Ghazi kreeg slechts een appje van de bondscoach omdat hij al jaren niet was opgeroepen.

De Boer vertelde op de bewuste persconferentie ook dat Donny van de Beek afgelopen seizoen wel 4000 minuten op het veld had gestaan. Dat waren er in werkelijkheid nog geen 1500. „Daar til ik niet zo zwaar aan”, zei hij. „Ik word wat ouder en zie soms slechter. Ik keek gewoon in de verkeerde kolom met data. Dat kan gebeuren.”

De Boer heeft ook geen spijt van zijn beslissing om de internationals zelf te laten bepalen of ze zich laten vaccineren tegen corona. „Dat vind ik nog steeds. Ik heb altijd gezegd: ik zou het doen, maar iedereen moet zelf weten wat hij in zijn lichaam spuit. We zitten nu met z’n allen in een veilige bubbel. Jasper Cillessen komt er nog bij als hij negatief is getest”, zei hij over zijn doelman die thuis in quarantaine zit na een positieve coronatest.

Frank de Boer deed ook even mee aan een partijtje rondo. Ⓒ BSR Agency

