Zwaarbevochten zege Ajax tegen degradatiekandidaat Sparta

Na ruim een half uur spelen ging André Onana de fout in. De Ajax-goalie speelde de bal veel te slordig uit waarvan Sparta kon profiteren. Het was uiteindelijk Joeri de Kamps, die ooit in de jeugd bij de Amsterdammers speelde, die van dit buitenkansje profiteerde en voor de 1-0 tekende.

Nog een tegenvaller in de eerste helft voor de Amsterdammers was het uitvallen van Nicolás Tagliafico. De Argentijn, die eindelijk weer eens in de basis begon, moest geblesseerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door Kenneth Taylor.

Ajax kon voor rust nauwelijks een vuist maken tegen de Rotterdammers. Op slag van rust was er een kopkansje voor Sébastien Haller, maar zijn vizier stond de verkeerde kant op.

Joeri de Kamps en Arno Verschueren zitten achter Ajacied Kenneth Taylor aan. Davy Klaassen kijkt toe. Ⓒ ANP

Ajax kwam furieus uit de kleedkamer. Na een prima actie van Dusan Tadic belandde de bal bij Davy Klaassen die in de 62e minuut voor de 1-1 zorgde, daarbij een handje geholpen door Sparta-doelman Maduka Okoye die niet helemaal vrijuit ging.

Na ruim een uur spelen had Ajax de achterstand weten om te buigen in een voorsprong dankzij Dusan Tadic die raak schot vanaf elf meter: 2-1. Scheidsrechter Pol van Boekel had de bal op de stip gelegd na een handbal van Adil Auassar.

Daarna had de ploeg van Erik ten Hag verder kunnen uitlopen, maar een doelpunt van Haller werd na ingrijpen van der VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Een bal van Klaassen belandde op de paal. Maar het lukte Ajax niet om de Spartanen de definitieve genadeklap te geven, zodat het tot het eindsignaal spannend bleef in de ArenA. Ook in de zes minuten extra speeltijd werd er niet meer gescoord.

