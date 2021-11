Oprichter van Formule 1-team Williams overleden

Williams, die in 1986 in een rolstoel belandde vanwege een auto-ongeluk, werd vrijdag naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de voormalig autocoureur uit Groot-Brittannië omgeven door zijn dierbaren.

16 wereldtitels

Het team dat de naam van Williams draagt, debuteerde in 1977 in de Formule 1. Williams veroverde negen wereldtitels bij de constructeurs en leverde zeven keer de individuele wereldkampioen. De Canadees Jacques Villeneuve was in 1997 de laatste.

Sir Frank Williams in 2019. Ⓒ AFP

Frank Williams droeg in 2012 de dagelijkse leiding over de renstal over aan zijn dochter Claire. Afgelopen jaar nam ook zij afscheid van het team, dat door geldgebrek op zoek moest naar financiers en in handen kwam van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

Domenicali

Stefano Domenicali, CEO van de Formula One Group laat weten: „Vanmorgen belde Claire Williams om het verdrietige nieuws over haar geliefde vader mede te delen. Hij was echt een gigant in onze sport, overwon de lastigste uitdagingen in het leven, en vocht elke dag, op en naast de baan. We verliezen een zeer gerespecteerd lig van onze F1-familie. Zijn ongelooflijke prestaties en persoonlijkheid zullen enorm worden gemist, maar zullen voor altijd in onze sport staan gegrift. Mijn gedachten zijn bij de Williams-familie en hun vrienden in deze moeilijke tijd.”

Het Formule 1-team roept op om als eerbetoon aan Frank Williams donaties te doen aan de organisatie die zich inzet voor mensen met een dwarslaesie. „We zijn heel bedroefd door het overlijden van onze oprichter Sir Frank Williams”, zegt teambaas Jost Capito. „Sir Frank was een legende en een icoon van onze sport. Uniek in zijn soort en een echte pionier. Ondanks veel tegenslagen in zijn leven heeft hij ons team naar zestien wereldtitels geleid, waarmee we een van de meest succesvolle renstallen in deze sport zijn.

Hamilton

