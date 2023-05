PSV doet dankzij El Ghazi goede zaken in strijd om plek 2

Bij puntenverlies van PSV had Feyenoord morgen een paar kilometer verderop in Rotterdam bij stadsgenoot Excelsior definitief de zestiende landstitel binnen kunnen slepen. Nu wordt het kampioensduel van de ploeg van trainer Arne Slot met minimaal één week uitgesteld.

Eenvoudig ging het niet voor PSV op Het Kasteel, waar eerder dit seizoen in de tweede ronde van de KNVB-beker met 2-1 werd gewonnen door de Eindhovenaren. Het was het begin van het bekeravontuur dat voor PSV uitmondde in de tweede opeenvolgende bekerwinst. Na alle festiviteiten rondom de gewonnen finale tegen Ajax was trainer Ruud van Nistelrooy extra beducht voor verslapping en daar was geen sprake van, maar Sparta bood taai tegenstand.

De eerste tien minuten waren voor PSV, maar al snel kwam er evenwicht in het wedstrijdbeeld, waarbij Sparta frequent de bal had, maar de nummer twee uit Eindhoven wel iets gevaarlijker was voor het doel van keeper Nick Olij. Xavi Simons en Joey Veerman kregen de bal er niet in bij goede schietkansen en datzelfde gold voor André Ramalho, die uit corners van Veerman twee goede kopkansen kreeg.

Sangaré en Hazard

Bij PSV ontbrak Ibrahim Sangaré door een schorsing. Hij werd vervangen door Erick Gutierrez. Op de bank was Thorgan Hazard er niet bij. De Belg die als invaller de belangrijke gelijkmaker had gemaakt in de bekerfinale, kreeg in die wedstrijd ook een schop op de enkel, waardoor hij niet inzetbaar was op Het Kasteel.

Sparta gaf flink gas, jaagde de tegenstander over het hele veld goed op, maar wist in de zestien niet veel af te dwingen. PSV wist het gevaar van de kopsterke spits Tobias Lauritsen goed te neutraliseren. Het gevaarlijkst waren de loopacties van de handige Japanner Koki Saito en de snelle Vito van Crooij. Het dichtst bij een goal kwamen linksback Mica Pinto met een schot voorlangs en Younes Namli met een gevaarlijke indraaiende bal.

Guus Til houdt Joshua Kitolano van de bal. Ⓒ ProShots

Vlak voor rust ontsnapte Sparta aan een achterstand, toen Johan Bakayoko goed doorzette en de bal op Pinto veroverde op de achterlijn. De aanvaller verzuimde echter af te leggen en ging voor eigen kans. Het was direct zijn laatste actie, want evenals Jordan Teze moest hij in de rust plaats maken. Voor hen kwamen Anwar El Ghazi en Phillipp Mwene in de ploeg.

In de tweede helft nam PSV steeds meer het heft in handen, maar tot een overdaad aan kansen leidde dat nog altijd niet. Na een goede aanval was er wel een grote kans voor Guus Til, die net tekort kwam voor een bal, die door invaller El Ghazi met het hoofd was teruggelegd richting de middenvelder.

Bekerheld valt in

Met Fabio Silva als vervanger van Luuk de Jong probeerde PSV-trainer Ruud van Nistelrooy iets te forceren. De Portugees kwam tot één gevaarlijk schot, dat net naast ging. Datzelfde lot was een schot van Gutierrez beschoren. Uiteindelijk speelde toch Silva een hoofdrol. De Portugees ging fel het duel aan met invaller Adil Auassar, veroverde de bal en gaf die strak voor. In de doelmond kon El Ghazi de bal binnenlopen, de tiende seizoensgoal van de oud-Ajacied.

Er was nog wel commotie in de slotfase waar eerst de voortdurend op het randje spelende Mike Eerdhuijzen met een fysieke charge Simons onderste boven beukte, waarna scheidsrechter Jeroen Manschot liet doorspelen en de gevaarlijke Saito vrije doorgang kreeg richting het PSV-doel. Zwaar gehinderd door Guttierez Ramalho schoot Saito naast, maar Manschot legde de bal niet op de stip, zoals Sparta wilde.

In het vervolg kwam PSV niet meer in de problemen, waardoor door de Eindhovenaren een lastig obstakel op weg naar de tweede plaats is omzeild en het kampioensfeestje van Feyenoord met minimaal een week is uitgesteld. Sparta dreigt de vijfde plek kwijt te raken door de derde thuisnederlaag in de Eredivisie in dit kalenderjaar. Als FC Twente morgen minimaal een punt pakt op bezoek bij FC Emmen is Sparta de vijfde plek kwijt aan de club uit Enschede.

Volwassen zege

Ruud van Nistelrooy vond dat zijn ploeg een volwassen zege had behaald. ,,Ik vond het stabiel. De eerste helft was minder, maar nog steeds stabiel. De tweede helft drukken we door. Dan hangt-ie in de lucht en dan maak je ‘m en win je verdiend.”

De PSV-trainer forceerde de overwinning met zijn wissels en haalde na Johan Bakayoko en Jordan Teze in de rust na een uur ook zijn aanvoerder Luuk de Jong naar de kant. ,,Na zondag zit er vermoeidheid in het team. Ze hebben zich fantastisch hersteld van alle festiviteiten en alle credits die je ontvangt. Uiteindelijk gaat die knop om, maar je merkt wel dat er vermoeidheid in zit. Daarom wisselde ik de rechterkant en later ook Luuk. Er kwamen frisse, goed krachten in en die waren bij de goal en bij de kansen betrokken. Uiteindelijk is het een goede teamprestatie.”

Met de zege op Sparta heeft PSV goede zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats, al heeft Van Nistelrooy zijn titelaspiraties nog steeds niet definitief begraven. ,,Ik hoop toch ook nog op morgen, op een andere verrassing.”